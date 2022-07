Advantage Consultores prevé duplicar su facturación y aterriza en Middle East con empresa y oficinas propias Comunicae

martes, 19 de julio de 2022, 17:10 h (CET) Advantage Consultores se ha convertido en el partner de referencia para la internalización y digitalización de empresas postpandemia Advantage Consultores, consultoría especializada en el Headhunting Internacional, Headhunting de perfiles digitales, Newplacement y Coaching, ha conseguido mantener su crecimiento a pesar de estos últimos años de inestabilidad económica y social.

La compañía, pionera en implantar la jornada de 4 días, ha conseguido optimizar su rentabilidad reduciendo viajes profesionales y gracias a su firme apuesta por un modelo híbrido de trabajo. Además acortar la semana laboral "nos ha permitido ser más productivos y eficaces, al final, el equipo tiene más calidad de vida y eso se ve reflejado también en su rendimiento", explica Sylvia Taudien, CEO de Advantage Consultores.

Advantage Consultores se encuentra en plena expansión con la fundación de una nueva empresa en Dubai, Advantage HR Consulting y con nuevas oficinas en Dubái, concretamente en la Media City, para iniciar así su crecimiento en Middle East y extender su trabajo a toda la región. Taudien junto a Gloria Pergjergji, Consultora Senior designada y encargada de abrir el mercado en Dubái, se encargarán de llevar a cabo el plan de expansión para este mercado.

Taudien tiene grandes objetivos para este mercado, entre ellos, "construir una comunidad de mujeres directivas en Dubai igual que he hecho en España, empoderando a las mujeres de Middle East para que postulen a puestos directivos". Desde la compañía aspiran a convertirse en el puente de conexión entre Europa y Middle East para conectar talentos de ambos de mercados. "En definitiva, queremos ser la empresa referente en la región Middle East para las compañías de habla española y alemana para headhunting y coaching", puntualiza Taudien.

Así es como Advantage Consultores se ha convertido en el partner de referencia para la internalización y digitalización de empresas postpandemia. Actualmente están trabajando para varias posiciones directivas globales para mercados como Alemania, Austria, Suiza, Saudi Arabia, Polonia, Turquía, India, Estados Unidos, Sudamérica, etc.

Un cierre de año con buenas perspectivas

La compañía prevé cerrar el año con cifras muy por encima del millón de euros, con cierres mensuales muy positivos. El 80% de la facturación proviene de los servicios de Headhunting dónde la compañía registra un crecimiento en facturación y ganancias importante debido a su internacionalización, el restante se divide entre los servicios de New Placement y Coaching.

