Olimed señala cuál es la correcta rutina de lavado del cabello en verano

Durante el verano, el pelo se resiente con mayor intensidad que en el resto del año. El sol, el agua del mar y el cloro son factores que inciden negativamente en el cabello y, por ello, se debe estar más alerta que nunca para frenar sus fatales consecuencias. Un correcto lavado, puede optimizar la calidad del cabello mucho más de lo que se imagina. Olimed, la marca de alta cosmética natural 100%, vegana y cruelty free, señala unas pautas muy útiles para mantener la sequedad a raya en verano. Usar agua siempre tibia. Debe ser lo suficientemente caliente para eliminar la grasa, pero no tanto como para que dañe el cabello. Además, en verano es muy agradable la sensación de notar el agua a una temperatura más fresca.

Utilizar un buen champú SIN. El pelo se lava mucho más en verano y, muchas veces, son los propios componentes del champú los que pueden amenazar la fortaleza de la melena. Por eso, más vale hacer uso de champús sin sulfatos. La clave es un champú orgánico, sin sulfatos, con propiedades antioxidantes y nutritivas, y con principios activos que prevengan los daños de la exposición al sol como la oliva o la jojoba.



Lava siempre en movimientos circulares. Primero, el cuero cabelludo con champú, de forma suave para no activar la producción de grasa; las zonas medias y bajas no tienen por qué estar grasas, se lavan con la espuma que cae, frotando siempre en el sentido del pelo y no a la contra.

Nunca usar los champús y acondicionadores "2 en 1", ya que impiden el efecto de ambos porque realizan funciones opuestas en el cabello y lo dejan absolutamente mate. En verano, el pelo tiende a estar más deshidratado, por lo que es imprescindible aplicarse un acondicionador en las puntas y dejar que actúe para nutrir el cabello. Lo ideal es apostar por aquellos compuestos por ingredientes de origen natural que acondicionan profundamente el cabello restaurando la suavidad y el brillo del mismo.

No subestimar el poder de un buen aclarado. Un aclarado perfecto entre champú y acondicionador es obligatorio y, por supuesto, el aclarado final debe ser contundente y con agua tibia para que el pelo grite luminosidad y lozanía.

No dormir con el pelo mojado o húmedo. Es normal que se huya del secador durante el verano; pero si se tiene previsto lavar el pelo, hay que hacerlo de forma que de tiempo a que se seque al aire antes de acostarse. Si se duerme con el cabello mojado o húmedo, pueden aparecer hongos que provocan la formación de caspa.

Introducir en los cuidados un SÉRUM. Si hay algo que es un imprescindible en la rutina capilar de toda insider es el sérum para el cabello, la última innovación creada para una melena sana, fuerte y llena de brillo. Ayuda a hidratar el pelo en profundidad, sellar las cutículas, reparar las puntas abiertas y dañadas, desenredar y a combatir el frizz.

Olimed presenta una selección de los mejores productos y tratamientos del mercado capilar:

Acerca de Olimed

Olimed se gestó en un entorno privilegiado, uno de los parques naturales más grandes de Europa (CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS). Naturaleza que alberga un estilo de vida saludable que ha inspirado el nacimiento de una línea de alta cosmética natural respetuosa con el medio ambiente.

Su larga tradición en la elaboración del Aceite de Oliva Virgen como empresa familiar desde hace varias generaciones, así como su interés constante en abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con este producto y sus componentes, despertó hace algunos años un interés especial por diversificar su uso como cosmético.

Los procesos de investigación, creación y producción de la marca se basan en 3 pilares fundamentales:

-Uso de principios activos de probada eficacia

-Máxima absorción y sinergia con el cuerpo, libres de tóxicos e ingredientes alterados genéticamente

-Respeto al medioambiente

Olimed Natural Cosmetic

