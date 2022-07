PrestaShop Academy responde a su búsqueda intensiva de perfiles técnicos dedicados al ecommerce Comunicae

martes, 19 de julio de 2022, 16:13 h (CET) PrestaShop mantiene abiertas más de medio centenar de puestos de trabajo para aquellos perfiles técnicos dispuestos a "formarse en profundidad en nuestras herramientas" En España hay actualmente más de 120.000 vacantes tecnológicas sin cubrir, según asegura la asociación de empresas tecnológicas DigitalES en un informe. De hecho, se especifica que el área profesional en la que más vacantes existen es la de desarrollo de software, con hasta 41.000 puestos para los que no se encuentran empleados.

La aceleración de la digitalización a todos los niveles causada por la pandemia ha puesto de manifiesto la escasez generalizada de perfiles técnicos formados. De hecho, actualmente, PrestaShop, la solución de comercio electrónico de código abierto líder en Europa, cuenta con más de 50 vacantes abiertas en LinkedIn.

Jorge González Marcos, Country Manager de PrestaShop Iberia y LATAM, explica que necesitan "trabajadores dispuestos a formarse para trabajar en e-commerce y otros sectores tecnológicos que han crecido mucho a raíz de la pandemia. No son las profesiones del futuro, son puestos que necesitan cubrirse hoy".

PrestaShop lanza una plataforma de formación 100% online

PrestaShop lanza una plataforma de formación 100% Online, PrestaShop Academy, que ya ofrece más de 30 horas en tres cursos diferentes. El objetivo de PrestaShop Academy es ofrecer a toda la comunidad - comerciantes, desarrolladores, autónomos y agencias web - cursos de formación en su propio idioma y divididos en cuatro áreas: Comerciante, Técnico, Digital y Experto.

Esta plataforma refuerza la propuesta de valor de PrestaShop al cubrir las diferentes etapas de la actividad de sus clientes y socios, permitiéndoles aumentar sus competencias. Ahora pueden dominar todas las características esenciales de una tienda online para evolucionar en un mundo en constante cambio como es el del comercio electrónico.

En palabras de Alejandro Ramos, Tech Evangelist PrestaShop España y Latam y creador de la formación en español, han creado una plataforma 100% online bajo demanda que permitirá que los usuarios de sus tiendas y agencias y desarrolladores puedan formarse en profundidad en sus herramientas, además las formaciones del Academy se irán actualizando con nuevos cursos.

Actualmente su plataforma ya tiene disponibles:

Dos formaciones para usuarios de sus tiendas: una inicial (User Start) y otra avanzada (User Advanced) que permitirá un mejor control de la tienda online.

Dos para técnicos: Front y Back.

Adicionalmente, hay una serie de formaciones gratuitas que les permitirán conocer la calidad de los cursos como:

Gestión de Módulos: el usuario aprende a gestionar módulos (existentes y nuevos) Gestión del Catálogo: el usuario aprende cómo gestionar los productos: categorías, creación... Gestión de Transportistas: el usuario aprende cómo crear y gestionar transportistas.

