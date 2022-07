Freehand Arquitectura, el estudio Boutique de Arquitectura Passive House Designers, explica qué es una "Casa Conciliadora" Comunicae

martes, 19 de julio de 2022, 16:45 h (CET) La "Arquitectura Conciliadora" propone un modelo de viviendas listo para adecuarse a cada tipo de familia y a sus necesidades en distintas fases de la vida. Estas casas se diseñan y construyen para favorecer la conciliación familiar y laboral y la cooperación y socialización entre sus integrantes. Freehand Arquitectura, el estudio Boutique de Arquitectura Passive House Designers, explica qué es una "Casa Conciliadora". Corresponsabilidad

La arquitectura conciliadora apuesta porel diseño de espacios que posibiliten la cooperación y socialización, lo que facilita el reparto de responsabilidades. Por ejemplo, con cocinas con espacio suficiente para facilitar el trabajo de varias personas simultáneamente, o comedores conectados espacial o visualmente con la cocina que permiten interrelación de los habitantes.

Eficiencia

Este tipo de arquitectura plantea el diseño buscando una eficiencia doméstica que ahorre tanto tiempo como esfuerzo. De este modo, los espacios destinados a las tareas del hogar, como cuartos de lavandería o cocinas, se configuran para que estén conectados entre sí. En este tipo de proyectos, se eliminan los espacios poco accesibles que dificultan la limpieza y que no suman ni al orden ni a la estética de una casa. Además, una vivienda que simplifique las tareas necesita de un espacio de almacenaje adecuado. Dependiendo de las necesidades de cada familia, cuenta con espacios funcionales para carritos de bebé, artículos de deporte o bicicletas, herramientas, despensa, etc.

Independencia

Aunque uno de los objetivos de estas casas sea facilitar las actividades de cuidado y la interrelación familiar, también lo es aumentar la autonomía de los habitantes de un hogar. Cada vez hay más viviendas que incluyen soluciones como duchas accesibles, grifos monomando o suelos sin desniveles. Algunos otros ejemplos son la colocación de algunos electrodomésticos, como elementos de la cocina y mobiliario a alturas accesibles para que, en la niñez, a una edad conveniente, pudieran utilizarlo o la colocación de electrodomésticos que puedan suponer peligro, como el horno, a una altura segura, entre otras.

Conciliación

La construcción y diseño de estas viviendas busca un mayor equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal. Son espacios conciliadores aquellos que permiten el teletrabajo, cocinas o zonas de planchado conectadas visualmente al espacio de juego de menores, al espacio donde realizan las tareas escolares o a la estancia de mayores dependientes.

Adaptación

La arquitectura conciliadora rompe con los esquemas tradicionales, para diseñar viviendas que se adapten a cada modelo familiar y a su actividad. Este tipo de hogares deben estar preparados para adecuarse y dar respuesta a las necesidades de cada etapa vital. Son viviendas que permiten variaciones en su distribución para que las estancias puedan reconvertirse, espacios sin jerarquías, habitaciones de tamaño similar, cuartos de baño comunes y que puedan usarse por más de una persona simultáneamente.

Acerca de Freehand Arquitectura

Freehand Arquitectura es un estudio Boutique de Arquitectura Passive House Designers fundado hace más de 15 años por la prestigiosa arquitecta mexicana afincada en España, Lourdes Treviño Quirós, certificada como Passivhaus Designer. Ofrece servicios integrales de Arquitectura, Interiorismo, Paisajismo y Decoración.

Su filosofía se centra en el diseño a medida. Trabajan personalmente con cada cliente, entendiendo lo que cada uno necesita, y adaptándose a sus preferencias, presupuestos y objetivos, para lograr su total satisfacción.

El equipo está conformado por grandes profesionales con una larga trayectoria y experiencia. Todos ellos especializados en diferentes áreas que le permite dar un servicio de gran calidad y profesionalidad.

fharquitectura.com

Freehand Arquitectura

@freehand_arquitectura

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.