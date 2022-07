¿Cómo acceder a las subvenciones para aerotermia?, por Daikin Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 12:19 h (CET)

Las subvenciones para aerotermia son una ayuda que ofrecen las comunidades autónomas para la obtención de sistemas de climatización por bomba de calor en el sector residencial. Estos fondos proceden del Plan Next Generation y del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de España, que busca incentivar la creación de instalaciones verdes, minimizar las emisiones ambientales y reducir los costes de la factura de luz.

Daikin, una de las empresas líderes con más de 90 años de experiencia en el sector de la climatización, ayuda tanto a autónomos como a empresas a tramitar las ayudas de los fondos europeos destinados a la climatización de aerotermia y geotermia. Su equipo de expertos se encarga de brindar la asesoría necesaria para que los solicitantes puedan recurrir a la opción que más se ajuste a sus necesidades.

¿Quién puede solicitar una subvención para aerotermia? Las subvenciones para la instalación de aerotermia están reguladas por el Real Decreto 477/2021 y se aplican en personas físicas que no realizan ninguna actividad económica por la que ofrecen bienes y servicios en el mercado. También se destina a comunidades de propietarios y organizaciones tanto públicas como privadas que necesitan un sistema de calefacción.

Para solicitar el beneficio se deben cumplir algunos trámites, entre ellos, las instalaciones tienen que ser para uso residencial. Además, se debe rellenar un documento con información técnica requerida como, ubicación exacta del proyecto, especificar la tecnología, el fabricante y la potencia de la bomba de calor necesaria y la energía anual estimada de la vivienda, entre otros.

De acuerdo al reglamento, la instalación es válida solo si fue presupuestada a partir del 1 de julio de 2021, si el solicitante está al día con las obligaciones tributarias y si anteriormente no ha recibido otra subvención para la misma finalidad.

A través de esta iniciativa es posible subvencionar hasta 16.000 € en la renovación energética de una casa o local. Por esta razón, contar con un equipo de profesionales durante el proceso es esencial para obtener esta ayuda.

Asesoramiento para la obtención de ayudas de climatización Daikin, en su propósito por ayudar a particulares y empresas a tramitar sus solicitudes destinadas a climatización, ofrece un servicio de asesoramiento que guía al cliente sobre las subvenciones a elegir dependiendo de sus necesidades. Para eso, los interesados pueden acceder a su página web y seleccionar la ayuda que desean optar, como subvenciones para aire acondicionado, subvenciones para aerotermia y geotermia y subvenciones y ayuda para calderas. Posteriormente, deben rellenar un formulario con la información del requerimiento y recibir la asesoría del equipo de expertos de la empresa.

Además de este servicio, la empresa es fabricante de equipos de calefacción y refrigeración y también dispone de un equipo técnico altamente cualificado que brinda servicio técnico de máquinas domésticas e industriales, auditorías energéticas, mantenimiento normativo, entre otros servicios que pueden consultarse a través de su página web.

Gracias a los servicios de asesoría, asistencia y mantenimiento como los que ofrece Daikin, los usuarios pueden crear un sistema de climatización ideal para sus hogares y negocios, apoyándose del conocimiento y la experiencia de estos profesionales.



