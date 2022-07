Espaciovinosweb.com guía con éxito a los amantes del vino y las bebidas para comprar de forma inteligente Comunicae

martes, 19 de julio de 2022, 10:02 h (CET) Todo buen bebedor instala en su casa un espacio o pequeño bar para tener sus bebidas a mano, necesitando almacenarlas, mantenerlas correctamente, utilizar los mejores accesorios o simplemente entrar en la cultura del vino o de las bebidas destiladas para ser un experto. Encontrar las últimas novedades o hacer un regalo a algún amigo amante del vino, no siempre es fácil entre tantas variedades existentes en el mercado Las grandes tiendas online suelen demandar tiempo al ofrecer una infinidad de productos con cientos de reseñas, que muchas veces marean o llevan a una compra equivocada.

Todo el tiempo surgen novedades y nuevas tecnologías, también en el mundo del vino, que ayudan en varios aspectos, pero a veces se desconocen sus aportes y ventajas.

Pero a pesar de ello, las grandes tiendas online, son un medio confiable a la hora de poner los datos de una tarjeta de crédito, permiten comprar sin moverse de casa, evitando largas colas y amontonamiento de gente.

Espaciovinosweb.com ayuda a resolver todas las dudas mediante comparativas y opiniones de productos relacionados con el vino y las bebidas alcohólicas, en una guía fácil para quienes quieran informarse mejor y carecen de tiempo.

Hoy en día se tiende a buscar tanto precio como calidad, ante la creciente inflación que azota a casi todo el mundo y la falta de asesoramiento a la que se enfrenta todo comprador online.

¿Qué alternativas existen para armar un espacio bar en casa?

Destinar un lugar de la casa para almacenar las bebidas favoritas, puede variar según el lugar disponible, inversión, uso de tecnología y consumo, o tipo de bebidas preferidas.

Vinotecas: la vinoteca es una nevera para vinos que posee la tecnología adecuada para la mejor conservación, temperatura ideal, filtro de rayos UV, que todo vino necesita para mantenerse mejor.

Sus estantes adaptados para colocar las botellas en forma horizontal, mantienen la humedad del corcho, y su sistema anti vibración protege las propiedades del vino de cualquier movimiento mínimo. También permite exhibir una colección de vinos, aportando distinción y estilo al hogar.

Botelleros: el botellero tiene la ventaja de almacenar botellas en el ángulo correcto para mantener el corcho húmedo y proteger bien el sabor del vino.

Es más económico que comprar una vinoteca, y viene en distintos materiales y tamaños para adaptarse al estilo de cada casa. No requieren ningún mantenimiento, ni consumen energía.

Accesorios para vino: se necesitan como mínimo dos accesorios importantes: copas de vino y sacacorchos.

A medida que se va entrando en la cultura del vino, se irán descubriendo más accesorios, como enfriadores de vino, escáner de vinos, sacacorchos eléctricos, aireadores y decantadores, dispensadores, tapones inteligentes, bombas de vacío, set de accesorios, kit de aromas del vino, y muchos más.

Estanterías para botellas: para ahorrar espacio en la cocina o el salón, lo ideal es montar un estante para botellas de vino en la pared.

Hay estanterías de distinta capacidad de botellas, así como materiales. Algunos vienen con soporte para copas y estante para accesorios.

Soportes para copas: son ideales para exhibir y almacenar copas sostenidas desde su base, y a la vez permiten su secado al aire.

Hay soportes con distintos sistemas de sujeción y que necesitan montaje en un mueble de cocina o pared, o se pueden colocar sobre una mesada o escritorio.

Neveras para bebidas: hay neveras para bebidas con puerta de cristal, que permiten ver las botellas o latas, y hay otras compactas sin cristal, que no exponen su interior. Suelen enfriar a temperaturas de 0° a 10°C o algunas un poco mas.

Permiten liberar espacio en el refrigerador para poder acomodar otras cosas, facilitan tener bebidas y snacks a mano, son más económicas y fáciles de ubicar en la casa por su tamaño. Algunas poseen panel táctil y digital para controlar la temperatura e iluminación interior.

Bebidas alcohólicas: no hay un espacio bar sin ellas, las protagonistas. Una buena selección de bebidas alcohólicas asegura un momento memorable, desde una bebida festiva como es el espumoso champagne, hasta el vino, una bebida a la que muchos recurren después de un día de trabajo para relajarse y desconectar.

El ron, una bebida destilada elaborada a partir de la caña de azúcar, y de subproductos como la melaza, que presenta muchas variedades del mismo.

El vodka, una bebida potente para disfrutar fría o a temperatura ambiente, que no contiene muchas calorías ni carbohidratos. La cerveza, una bebida social que también presenta muchas variedades.

La ginebra, cuya popularidad creció enormemente en los últimos años, de sabor picante y cítrico perfecta para calmar la sed, se unió a la tónica para formar el cóctel más famoso y consumido, el gin tonic.

Por último, el whisky, infaltable en cualquier gabinete de bebidas, presenta un abanico de sabores que va desde los mas suaves hasta los fuertes, y no proviene solamente de Escocia o Irlanda, en la actualidad se produce en múltiples países de culturas variadas, como Japón por ejemplo.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 1 de cada 2 españoles no es capaz de declarar un estado emocional sano, según TherapyChat Espaciovinosweb.com guía con éxito a los amantes del vino y las bebidas para comprar de forma inteligente ¿Cuáles son las mejores inversiones para 2022? Independencia financiera, combatir la inflación, pero ¿qué debe hacer realmente? Este artículo le ofrece algunos consejos sobre cómo invertir este año Repara tu Deuda Abogados cancela 38.298 € en Santa Cruz de Tenerife con la Ley de Segunda Oportunidad Estores enrollables opacos - La mejor guía Hay muchas formas de vestir las ventanas y estos estores son los ideales para evitar la entrada de luz y garantizar la privacidad