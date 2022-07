Evolución en el mundo de los medios filtrantes para desalinización y potabilización de agua. Todo lo que hay que saber sobre la zeolita Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 08:43 h (CET)

2021 ha sido un año caracterizado por los cambios en el campo del tratamiento del agua gracias a la incorporación de medios filtrantes que ofrecen mayor rendimiento que los utilizados hasta ahora.

Los objetivos de sostenibilidad se han colado en las agendas de todas las compañías del sector del agua, tanto de los organismos e instituciones que ostentan la titularidad de estos proyectos, como de los operadores y constructores de plantas.

La demanda de agua cada vez más exigente ha llevado al punto de tener que optimizar al máximo los procesos de producción, y, por extensión, ha llevado al sector en su conjunto a tener que buscar soluciones o mejoras allí donde todavía no se había intentado. Y este es el caso de los medios filtrantes, ya que los avances habían estado durante estos últimos años más ligados al desarrollo tecnológico y a la investigación en sistemas de ultrafiltración y ósmosis inversa.

En definitiva, la búsqueda de soluciones más eficientes está actualmente orientada hacia los medios filtrantes de última generación. Productos con los que se pretende alcanzar un mayor rendimiento al mismo tiempo que se logra una reducción de la huella de carbono.

Alargar los tiempos de filtración y reducir el número de contra-lavados para ahorrar tanto en el consumo energético como en el consumo de agua está siendo la prioridad, a la vez que se sigue trabajando en parámetros clave como la reducción del SDI, turbidez y TSS, lo que se resume en la reducción del OPEX.

Productos como la antracita y la arena de sílice han sido los que durante años se suministraban de inicio para la puesta en marcha o el reemplazo de medios filtrantes. Se han variado y alternado diferentes combinaciones granulométricas según las necesidades de cada proyecto para conseguir implementar mejoras.

En definitiva, se hacía necesaria una razón de peso que justificase la incorporación de nuevos medios filtrantes y ese motivo ha sido la necesidad de aumentar la producción de las plantas de tratamiento por la mayor demanda de las poblaciones a las que dan servicio, manteniendo, por supuesto, los niveles de calidad.

En este contexto, nuevos productos emergentes como la zeolita han entrado con paso firme y decidido para convertirse no solo en una alternativa válida, sino incluso en una mejor solución, al simplificar la composición del lecho filtrante, pasando de los lechos multimedia a una cama compuesta a base de zeolita en dos granulometrías soportada directamente sobre grava, y, por tanto, en una solución más sencilla y más económica.

La zeolita trabaja no solo mecánicamente sino también desde un punto de vista fisicoquímico. Los lechos admiten mucha más carga de sólidos en suspensión, doblando como mínimo el tiempo de las carreras de filtración. La colmatación y los caminos preferentes están dejando de ser la preocupación gracias al modo en que opera la zeolita versus la arena de sílice, filtrando no solo en superficie, sino también en casi toda su altura de capa.

Además, a diferencia de otros medios filtrantes, la zeolita realiza un intercambio iónico que le añade ventajas como la adsorción de metales pesados como el hierro y el manganeso, o de otros compuestos como el amonio.

2021 también estuvo marcado por una escalada imparable de precios en los transportes y los costes logísticos fueron una pesadilla para muchos departamentos de compra del sector y proveedores. Y 2022 supuso un nuevo reto para el sector por el conflicto entre Rusia y Ucrania, debido a que el 60 % de la antracita mundial es de origen ruso.

Proveedores como KEIKEN demostraron su gran capacidad de adaptación al cambio, buscando soluciones competitivas donde fuera necesario y ofreciendo al cliente final alternativas para cumplir con sus objetivos en el plazo más breve posible.

Este escenario internacional está siendo el agua en el que KEIKEN ha demostrado saber moverse con agilidad, adaptando productos evolucionados que cumpliesen mejor con las necesidades de sus clientes. ZEOMEDIA, la marca de zeolita de KEIKEN, es una alternativa a tener muy en cuenta a la hora de diseñar o reemplazar medios filtrantes tanto en desalinización de agua de mar como en la potabilización de agua para consumo.

Con KEIKEN, los interesados pueden consultar sus necesidades de medios filtrantes y el equipo ofrecerá la mejor solución según el tipo de agua a tratar.



