Hitler, Jesse Owens y la náusea Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 19 de julio de 2022, 09:48 h (CET) En su autobiografía The Jesse Owens Story (1970), confesó haber recibido una carta de felicitación oficial por parte de Adolf Hitler y del Gobierno de la Nación anfitriona. Asimismo, en una entrevista para el diario The Pittsburgh Press en 1936, aclaró que sí estrechó la mano del alemán.

Al suspender a los tenistas rusos y bielorrusos de la competición en Winblendon, medida criticada por Djokovic y Nadal, los responsables han dejado claro que su actitud miserable supera a la de Hitler. Wimbledon se escuda en que tomó la decisión siguiendo las recomendaciones del Gobierno británico lo cual no dice nada bueno de ninguna de las partes.

Y Amelie Mauresmo, directora del torneo de Roland Garros, dijo que no podían competir selecciones o equipos nacionales del país de Vladímir Putin, pero sí podían hacerlo a título individual. Eso sí, tendrán que competir sin mostrar símbolos nacionales. Por ello, no tendrán junto a sus nombres la bandera rusa ni tampoco podrán escuchar su himno si ganan la contienda.

En fin, Hitler no hizo nada parecido. Y para rizar el rizo, Australia cerró la puerta a Novak Djokovic, pero Roland Garros y Wimbledon dejaron pasar a los antivacunas. Y ya veremos lo que hace el Estados Unidos en este asunto cuando les toque organizar sus competiciones tenísticas. La verdad es que siento nauseas ante este tipo de comportamientos. Si de mí dependiera, por solidaridad con los jugadores, cancelaría los torneos en los países que se negasen a aceptar a los jugadores sin hacer distinción alguna.

