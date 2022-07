La Virgen del Carmen, España, Satanás, la purificación y el resto Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de julio de 2022, 09:35 h (CET) Me comunica una religiosa peruana, que no se explican como España ha llegado a esta situación, y dice que si España no recupera la Luz, el mundo quedará en tinieblas. Festividad de la Virgen del Carmen; multitud de devotos se ponen en camino, pasando la noche andando para llegar al santuario a la primera misa matutina.

Procesiones terrestres y marítimas y multitudes de devotos manifiestan públicamente su amor a la Madre de Dios y nuestra. Ese es el pueblo llano y creyente que ha permanecido fiel, España parece una hoguera apagada pero la Virgen es la que da vida a esa hoguera y así lo hace en muchísimos lugares con sus mensajes celestiales, pero esta situación paganizada y desacralizada de España se tiene que purificar. Cristo, para obtener del Padre Celestial el perdón de los pecados del ser humano, tuvo que pasar por una dolorosísima Pasión , escupido, abofeteado, azotado, coronado de espinas y con la cruz en la que iba a ser crucificado la tuvo que llevar el mismo.

El estado de degeneración ha llegado a un limite insoportable, no solo en lo humano, también en lo sagrado, con la Divina Eucaristía totalmente desacralizada. La purificación será tan dolorosa como lo requiere la situación a la que hemos llegado. Pero esos devotos de la Santísima Virgen, serán el resto que queda. Repito que esta situación que ha degradado lo humano y lo divino, no puede continuar.

Por tanto si queremos ser parte del resto que ha permanecido fiel, consagrémonos a la Santísima Virgen, para formar ese resto, ejército invencible que aplastará la cabeza de la serpiente infernal y hará que España recupere la Luz que ha perdido y volverá a iluminar al mudo. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Blancos días y negras noches de ajedrez Un juego con dieciséis siglos de historia hoy tiene un número de variantes que supera a la cantidad de estrellas en la galaxia Veleidades veraniegas Las grandes movidas no suplantan las mejores sensaciones La justicia europea pone orden en el maremágnum catalán “El primer requisito de la civilización es el de la justicia”, Sigmund Freud Un minuto, un mitin, una masa ¿Cómo se entiende que una misma persona forme parte del Ejecutivo y al tiempo del Legislativo? Hitler, Jesse Owens y la náusea Venancio Rodríguez Sanz