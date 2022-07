EE.UU. nos hace la cama Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de julio de 2022, 09:25 h (CET) Palabras del Youtuber mexicano “Patria Grande” que yo comparto:” No es exageración decir que Europa está al borde del colapso. Ya empezamos a ver algunas secuelas. Por ejemplo, ha renunciado, Boris Johnson, como el primer ministro inglés. Aunque se le echa la culpa a la fiesta en plena pandemia, en realidad todos tenemos claro que es por el enorme fracaso de Europa y del Reino Unido en la guerra de Rusia y Ucrania. Y en Francia está sucediendo lo mismo.

A pesar de que, Enmanuel Macron, acaba de ser reelecto, no parece que vaya a renunciar próximamente. De todos modos, ha tenido que tomar medidas que van en contra del globalismo y el neoliberalismo que él mismo promueve. Y esto también es una consecuencia directa de las pésimas decisiones de Europa en torno a la guerra de Rusia y Ucrania. Macrón, en contra de todos sus principios, anunció la nacionalización de la industria eléctrica. Empezando por el gigante eléctrico, la más importante de Francia, al final va a ser propiedad de la Nación. Que se sepa: la nacionalización es el más grande pecado que le pueden hacer los gobiernos neoliberales a las empresas privadas. Esto es precisamente lo que siempre le criticaron a Hugo Chávez, a Fidel Castro, etc. Esto es el regreso al comunismo: la expropiación.

Adiós a las empresas privada en Francia y no sería extraño que le siguieran otros países europeos como España con Iberdrola”. Si en una cosa nos caracterizamos en España, es en ser constantes en el error. Ya nos pasó con el afán expansionista en la antigüedad. Y ahora con el tema de Rusia y Ucrania, ¿A ver qué perdemos esta vez por culpa de este Gobierno de ineptos? ¡Dios mío! ¿Qué pecado habremos cometido para merecernos a esta gente que nos gobierna? Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Blancos días y negras noches de ajedrez Un juego con dieciséis siglos de historia hoy tiene un número de variantes que supera a la cantidad de estrellas en la galaxia Veleidades veraniegas Las grandes movidas no suplantan las mejores sensaciones La justicia europea pone orden en el maremágnum catalán “El primer requisito de la civilización es el de la justicia”, Sigmund Freud Un minuto, un mitin, una masa ¿Cómo se entiende que una misma persona forme parte del Ejecutivo y al tiempo del Legislativo? Hitler, Jesse Owens y la náusea Venancio Rodríguez Sanz