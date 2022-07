FITstore, a través de FITstyle, sigue posicionándose como ecommerce saludable Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Los hábitos alimenticios tienden a ser más saludables. La población cada vez otorga más trascendencia a la práctica de ejercicio de forma regular para mantenerse en buena forma, así como a seguir una dieta saludable y equilibrada para mantener un estado de salud óptimo.

El fitness tiene mucho que ver en todo este proceso transformador y, en este sentido, la nutrición sana está cobrando relevancia. Abarca la ingesta óptima de alimentos para el acondicionamiento físico y el alto rendimiento durante las sesiones de ejercicio, así como los suplementos alimenticios para concluir la dieta. En este sentido, FITstore es una compañía pionera española en alimentación healthy y nutrición adecuada.

Una amplia gama de productos para la ingesta saludable FITstore cuenta con un extenso catálogo de productos involucrados con la nutrición sana y la nutrición deportiva, además de una parte de formación para cada una de esas personas interesadas en la materia.

En la página web de la empresa tienen un apartado particular de productos healthy donde es viable encontrar desde cremas saludables, hasta pasta sin calorías o proteínas, sin olvidar las exitosas obleas saludables CUTE, las salsas 0 %, los cereales proteicos o las harinas de avena, entre otros.

Además, hay otras secciones concretas dedicadas a la salud y la paz, a perder peso o a mejorar el rendimiento en el gimnasio. En todos los casos, la organización asegura la máxima calidad.

La tienda dispone de más de 1.000 referencias de suplementos deportivos de marcas punteras, nacionales y europeas. La categoría de suplementación deportiva incluye proteínas, aminoácidos, quema grasas y multivitamínicos. No obstante, desde la compañía aseguran estar centrados en su marca propia, FITstyle, muchísimo más enfocada en la ingesta de alimentos y con una filosofía de elementos nobles y fórmulas premium.

La industria española del fitness se está posicionando La industria del fitness coge cada vez más fuerza. Gimnasios y tiendas especializadas en fit-food nacen bajo dos principios básicos: la salud y el buen estado fisico. Es decir, que la ingesta de alimentos healthy y el deporte van de la mano.

La nutrición deportiva está ganando relevancia, en especial, en mercados desarrollados. Estados Unidos, Australia e Inglaterra son las naciones que lideran la extensión de este sector. No obstante, China, India y Brasil son los que puntean entre los clientes más grandes de productos nutritivos.

Europa, además, está a la palestra de las tendencias asociadas a los programas de ejercicio y pérdida de peso, fitness para gente mayor, entrenamiento para combatir la obesidad en chicos y jóvenes, así como otras más concretas como el trabajo con grupos especiales, las terapias medicinales fundamentadas en los ejercicios, entre otros. Esta infinidad de modalidades ayuda a que iniciarse en este mundo sea mucho más tentador.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.