La importancia de la figura del mentor de seguros, por Rafael Bonilla

La importancia de los mediadores de seguros es muy conocida, profesionales muy valorados por su labor de ayudar a las personas a acceder a seguros adaptados a sus necesidades particulares. Sin embargo, uno de los profesionales poco conocidos dentro del mundo de los seguros, pero igual de importantes como el propio mediador, es la figura del mentor de seguros.

Este es el experto que acompaña al mediador, ofreciéndole guía y visión para desarrollar al máximo su labor profesional. Rafael Bonilla es un reconocido mentor de seguros internacional, que mediante su Método MAIO, ha logrado potenciar la carrera de una gran cantidad de mediadores en España y el mundo.

La importancia de la figura del mentor de seguros La carrera de un mediador de seguros puede llegar a ser muy productiva y rentable, pero el camino para lograrlo puede ser sumamente difícil. Un mentor es un profesional que ofrece formación especializada basada en su experiencia y conocimientos, además de estrategias efectivas que pone a disposición del mediador. Su importancia radica fundamentalmente en que proporciona al mediador una guía y una forma efectiva de controlar factores esenciales que convertirán al mediador en un profesional altamente cualificado, capaz de prospectar, fidelizar y vender más seguros, logrando mejores resultados en menos tiempo.

Formación de alto rendimiento mediante el Método MAIO El Método MAIO (Mediador All In One) es una formación de alto rendimiento para mediadores de seguros, creada por Rafael Bonilla, corredor de seguros experto desde la década de los 90 y hoy un reconocido mentor internacional de seguros gracias a su exclusivo método creado en 2013.

Tras una carrera exitosa y creciendo todavía más a día de hoy, Rafael ofrece su formación y mentoría a mediadores de seguros como una de las oportunidades más rápidas y fiables con resultados comprobados.

El profesional ha organizado un evento para la formación de mediadores de seguros con el Método MAIO previsto para el próximo mes de septiembre en Ibiza. Será una formación de alto rendimiento en la cual los participantes tendrán la oportunidad de acceder a un sistema único de fidelización para aumentar la densidad y lograr nuevos referenciados. Además de eso, contará con conocimiento para la implementación de pilares de éxito, habilidades para convencer y persuadir, mejor organización, mejores métricas y mucho más.

Por último, hay que mencionar que el evento también estará cargado de actividades más allá de la formación, que incluyen salidas de ocio sorpresa. Toda la información se encuentra ya disponible en su página web.