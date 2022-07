Las claves para seguir una dieta detox en verano, por Aromaana Emprendedores de Hoy

martes, 19 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La llegada del verano abre paso al uso de prendas ligeras. Esto puede llevar a que algunas personas se sienten inseguras al mostrar partes de su cuerpo. Para ellas, hacer una dieta detox puede ser una excelente alternativa. Además de bajar de peso, esta permite estimular el sistema excretor, limpiando el intestino y mejorando la inmunidad.

Para que la dieta detox sea amigable con la salud, es recomendable acompañarla con suplementos alimenticios. En Aromaana es posible conseguir suplementos naturales altamente nutritivos que, además, colaboran con la acción desintoxicante.

Recomendaciones para seguir una dieta detox Al escuchar el término detox, muchas personas piensan automáticamente en la alimentación a base de batidos verdes que se han puesto de moda. Estos cócteles aportan importantes dosis de vitaminas y minerales, sin embargo, la dieta detox no debe basarse únicamente en frutas y verduras.

Si bien la prioridad en este tipo de dieta es el consumo de alimentos que ayuden a purificar, también es necesario incluir comidas de todos los grupos de nutrientes seleccionando, sobre todo, las que presenten propiedades antioxidantes. Es decir, no pueden faltar grasas, proteínas, azúcares, vitaminas y minerales. De este modo, se consigue una mejoría en el funcionamiento general del organismo.

El consumo de alimentos con propiedades diuréticas ayuda a disminuir el sentimiento de cansancio y pesadez, eliminar los líquidos y conseguir una mejor conciliación del sueño. Pero, además de ello, permite mejorar el metabolismo de las grasas, evitando su acumulación y el aumento de peso.

Conseguir una figura ideal para el verano Aromaana ayuda a alcanzar la figura deseada para el verano de forma saludable. Su catálogo cuenta con los suplementos adecuados para complementar la dieta detox. Uno de ellos es Thermogenic, cuya fórmula permite aumentar la temperatura del metabolismo y producir un mayor gasto calórico de manera saludable. De este modo, se elimina la grasa acumulada, por lo que es más efectivo para perder peso que solo llevar una dieta.

Otro de sus tratamientos disponibles es Hepatic, un suplemento a base de cardo mariano, diente de león y rábano negro. La combinación de estos ingredientes lo convierte en un potente aliado para mejorar la digestión, desintoxicar y limpiar el hígado y eliminar grasa con mayor facilidad. Por otro lado, se puede encontrar Slin Dren. Este es un complemento ideal para la dieta detox, debido a que ayuda a depurar, limpiar y eliminar las toxinas del organismo. En consecuencia, las personas pueden sentirse más ligeras y con menor volumen.

Para tener mejores resultados, además de seguir una dieta detox y consumir suplementos alimenticios, es recomendable incorporar una rutina de ejercicios. Con esto no solo se pierde peso de forma más saludable, sino que aumenta la masa muscular, lo que ayuda a esculpir la figura.



