Creanavarra patrocinó el espectáculo musical ‘Los 40 San Fermín 22’ que fue todo un éxito y reunió a 15.000 personas en la Plaza del Castillo

Eva Beperet desarrolla su actividad profesional dentro del mundo del marketing y organización de eventos. Sus logros siempre van muy unidos al mundo del diseño y ensalzar los valores que lleva intrínseco esta área que tanto éxito cosecha.

Su dilatada experiencia en el sector le ha hecho liderar proyectos a nivel nacional e internacional que tienen como fin potenciar el mundo audiovisual y del diseño, además de reunir en un mismo espacio a talento joven con la industria y tejido empresarial.

Su carrera profesional va ligada a Creanavarra, Centro Superior de Diseño ubicado en Pamplona, referente a nivel estatal por la especialización en el mundo del diseño y la proyección que adquieren su alumnado.

Hoy, se ha entrevistado a Eva Beperet, para que cuente una de las partes más importantes dentro de su perfil como organizadora de eventos y cómo ha conseguido que Creanavarra sea mucho más que un centro de estudios y se convierta en parte activa de la vida social, audiovisual y de ocio de la comunidad navarra con visibilidad en eventos que agrupan a miles de personas, generación de jornadas vinculadas al diseño y presencia de diseñadores del más alto nivel unidos a Creanavarra.

Después del desarrollo de los 40 San Fermín 22, que reunió a más de 15.000 personas, ¿puedes contar un poco tus impresiones?

En primer lugar, tengo que decir que, como profesional de marketing y organización de eventos, desde Creanavarra siempre intentamos estar en aquellos actos que potencien el sector audiovisual y, del mismo modo, sean punto neurálgico de talento. En esta ocasión, nos unimos a uno de los eventos más esperados y que reunió a miles de personas en la Plaza del Castillo de Pamplona el 5 de julio, podemos decir que fue todo un éxito. Fuimos patrocinadores de Los40 San Fermín 22, que duró cuatro horas de baile ininterrumpido que reunió a los mejores DJ de los 40, Los40 Urban y Los40 Dance.

Se podría decir que la palabra ‘éxito’ va unida a tu carrera profesional, a Creanavarra y a los eventos de los que eres partícipe. ¿Qué supone para ti estar al frente de ellos?

Llevo ya muchos años en la planificación y organización de eventos. Ya sea en la ejecución absoluta de los mismos o como parte colaborada de otros muchos. El que se celebró el 5 de julio y que estuvimos como sponsors todo el equipo teníamos unas ganas enormes que se celebrase. Después de dos años sin poder disfrutar de San Fermín, ver a tanta gente disfrutar y bailar fue increíble, me atrevería a decir que fue un concierto que será recordado por los miles de personas que estuvieron ahí.

Mi perfil profesional siempre va unido a Creanavarra y a la labor que ejerzo dentro del Departamento de Relaciones Públicas y Marketing. Estamos siempre ahí donde se fusiona el diseño, la cultura y el arte. Y, por ese motivo, nos hemos convertido en referente de muchas marcas e instituciones que se acercan a nosotros para potenciar este sector que tantas buenas noticias dan a nuestra comunidad.

Vemos que, como centro de estudios, Creanavarra une la formación centrada en el alumno y la participación en eventos que les puedan hacer crecer profesionalmente, ¿cómo es vuestra dinámica de trabajo?

En primer lugar, me gustaría destacar uno de los aspectos más importantes de nuestro centro y es que todo gira en torno al diseño. Nuestra oferta académica se compone de cinco grados oficiales en Diseño Gráfico, Moda, Interiores, Animación 3D y VFX y Diseño y Creación de Videojuegos.

Además de lo que aprenden en las aulas, su formación se complementa en la participación en eventos y concursos a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, parte del alumnado de moda ha podido vivir la Mercedes Benz Fashion Week o exponer sus prendas en el Museo del Traje de Madrid, del mismo modo los estudiantes de interiores han sido los creadores de los escaparates navideños del centro de Pamplona, en videojuegos y animación han asistido a festivales internacionales como la Fun & Serious, o en Gráfico participan en concursos para mostrar su talento al exterior o asisten a festivales como Selected. O, por ejemplo, uno de los últimos eventos en el que hemos participado ha sido un desfile benéfico organizado por Metta Model Agency y Rebeca Gómez. Unirnos a acciones sociales y que potencian la diversidad es otro de nuestros pilares de trabajo.

No me quiero olvidar de todas las personas que hacen esto posible, tanto al equipo académico y de comunicación de Creanavarra, profesionales del más alto nivel que vuelcan todos sus esfuerzos para ofrecer los mejores servicios al alumnado. Sin olvidarme de las empresas que no solo acogen a estudiantes en prácticas, sino que son también abanderados del crecimiento audiovisual que está viviendo nuestra comunidad. Así que me gustaría también agradecer a las productoras Apolo Films, bajo la que se encuentra Toni Garcia y Dr. Platypus & Ms. Wombat con Lorena Ares y Carlos Fernández de Vigo, que hacen que Navarra se encuentre a la cabeza de creación audiovisual.

Además de ser una de las entidades que patrocinó Los 40 San Fermín 22, ¿qué tipo de eventos trabajáis también desde Creanavarra?

Uno de nuestros pilares, además del formativo que nos hace ser uno de los Centros de Diseño de referencia a nivel nacional, es generar eventos, jornadas, masterclass, workshops, desfiles… que permitan a nuestro alumnado tener un contacto real con la industria en la que se están formando y, sobre todo, con los profesionales que forman parte de ella.

Por ello, somos sede a nivel región de la Global Game Jam (mayor evento de creación de videojuegos a nivel mundial), realizamos masterclass con diseñadores del más alto nivel para todos públicos, somos organizadores de la pasarela Fashion Creative para potenciar el joven talento o, del mismo modo, colaboramos con asociaciones para crear proyectos reales en el que puedan trabajar nuestros estudiantes.