FITstore presenta CooKing, la nueva línea de aceite en spray Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de julio de 2022, 15:32 h (CET) FITstore, a través de su marca FITstyle, lanza al mercado su línea de aceite en spraycon sabores. Con ello, la empresa española alcanza ya más de 120 referencias y sigue con un modelo de negocio orientado principalmente en FITstyle y enfocado a la venta directa al consumidor.

Con CooKing se garantiza un ahorro sustancial en calorías y se permite reincorporar a la dieta las grasas del aceite de oliva para aquellas personas que antes prescindían de ellas.

Mayor ahorro, con mejor dosificación y más uniforme, el nuevo aceite en spray de FITstore, que se inicia con 4 referencias, promete ser un must have en todas las cocinas saludables, tanto dulces como saladas, pues además incorporan CooKing Pancake, ideal para repostería y con un toque de mantequilla que permitirá una cocina más saludable con el mínimo de calorías.

La importancia de la alimentacion saludable La relación entre los alimentos que uno desea consumir y aquellos que realmente debe consumir es muy estrecha y, a menudo, dificil de apreciar. El camino hacia una ingesta de alimentos saludables inicia al entender que las patologías emergen al no consumir comidas que beneficien al organismo. Es una cadena que está conectada con la mente y los sentimientos. Por dicha razón, muchas situaciones que afectan directamente a las emociones evitan que se creen hábitos saludables.

FITstore recomienda en su filosofía la construcción de productos que facilitan la comodidad de llevar a cabo hábitos alimenticios saludables, debido a que en su página web proponen alimentos según las comidas del día. En la parte de meriendas y desayunos poseen posibilidades que van desde harinas, siropes y cereales hasta snacks, panes y cremas. En la parte de comidas ofrecen desde salsas con 0 % de azúcares, hasta pasta sin calorías, pasando por el dulce de leche sin sacarosa.

Ventajas de tener una solución al alcance Las actividades del día a día influyen en el momento en que una persona desea generar hábitos. A veces existe la intención de cocinar comidas saludables, sin embargo, no se tiene el tiempo suficiente a causa de la ajetreada vida que llevan algunas personas en la actualidad, o sencillamente, no se poseen los elementos que se requieren para una dieta consciente.

Por esta razón, FITstore ofrece alternativas para personas que desean tener una vida y un cuerpo humano sano. No hay pautas precisas para llevar un estilo de vida sano. Sin embargo, hay unos aspectos que hay que respetar, como por ejemplo, hacer por lo menos 5 comidas al día, tomar un litro de agua diario, evadir la sacarosa, ingerir frutas y vegetales e integrar alimentos que contengan fibra.

Al integrar alguna de estas sugerencias en la rutina diaria de cualquiera, ya se está dando el primer paso para obtener una ingesta de alimentos más consciente. FITstore se enfoca en plantear alternativas en realidad saludables y orientadas a personas que quieran ser parte de su filosofía ofreciéndoles productos de calidad garantizada.



