La Fundació Puigvert se alía con IOMED para investigar en urooncología y enfermedad renal hereditaria con IA

lunes, 18 de julio de 2022, 16:37 h (CET) La tecnología de IOMED Medical Solutions permite reducir de forma significativa el tiempo necesario para la obtención de datos para investigación clínica. La implementación de esta herramienta facilitará la participación de la Fundació Puigvert en proyectos multicéntricos de big data y de IA, lo que les permitirá mejorar y optimizar el tratamiento de futuros pacientes La Fundació Puigvert impulsará su investigación con la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por IOMED Medical Solutions, que permitirá automatizar el acceso a datos clínicos por parte de los investigadores del hospital con el fin de desarrollar más estudios en menos tiempo, con gran volumen de datos y con menor coste. "Tenemos ya los dos primeros proyectos candidatos, uno en urooncología y otro en enfermedad renal hereditaria, utilizando la tecnología de IOMED. Estamos en la fase de implementación y las expectativas son altas como herramienta de potenciación de la investigación en nuestro centro", explica la doctora Sílvia Mateu, coordinadora de investigación de la Fundació Puigvert.

"Esta herramienta permitirá nuestra participación en proyectos multicéntricos de big data y de inteligencia artificial que darán lugar a ampliar el conocimiento no sólo en patologías muy prevalentes como es el caso de los diferentes tumores urogenitales o enfermedad renal crónica, sino también en el campo de enfermedades minoritarias raras donde el disponer de gran número de casos a partir de la colaboración de muchos centros en coordinación es primordial", comenta la doctora Mateu. "Compartir datos a gran escala aporta mucha información sobre la experiencia real de los pacientes tratados o seguidos en las patologías estudiadas, información que de otra manera sería imposible de conocer. Los resultados de los estudios big data y la IA son imprescindibles para mejorar y optimizar el manejo y tratamiento futuro de los pacientes. Tienen el potencial de lograr una medicina más eficaz y personalizada", añade.

Javier de Oca, CEO y cofundador de IOMED apunta sobre la alianza: "Facilitará a los profesionales sanitarios e investigadores acceder a los datos almacenados en una décima parte del tiempo que se emplearía en una extracción de datos manual".

Anonimización de los datos

La herramienta ha sido cedida por IOMED Medical Solutions a la Fundació Puigvert de forma gratuita. Se encarga de transformar los datos de las historias clínicas que se escriben en texto libre (notas clínicas, cursos clínicos, informes médicos de pruebas diagnósticas, informes de alta, informes de intervenciones quirúrgicas, etc.) en datos codificados utilizando vocabularios clínicos estándar (SNOMED, CIE-9, CIE-10, LOINC, etc). Esta transformación se realiza mediante algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural que estructuran toda la información escrita. Los datos se anonimizan y quedan almacenados en los servidores del hospital, que será el que mantendrá en todo momento su gobernanza y custodia.

Red europea de investigación clínica federada

IOMED forma parte del proyecto EDHEN, que busca la creación de una red federada de datos médicos a nivel europeo para mejorar la investigación sanitaria. Dentro de esta iniciativa europea, IOMED ha procesado los datos de más de 18 millones de pacientes.

"La estructuración de datos es la base primordial para proyectos de big data y de inteligencia artificial para abordar el estudio de patologías uro-nefro-andrológicas en el entorno real (real world data). La transformación de datos en estándares OMOP facilitará la realización de proyectos internos de investigación y, sobre todo, nos permitirá participar de forma más estandarizada, fácil y ágil en proyectos a gran escala promovidos tanto por empresas privadas como por grupos colaborativos de investigación independiente. Podremos optar a participar en proyectos de gran envergadura a nivel europeo donde esta tecnología es de uso preferente", indica la coordinadora de investigación de la Fundació Puigvert.

Por su parte, Javier de Oca, CEO y cofundador de IOMED, destaca la importancia de este acuerdo. "Este convenio permitirá a la Fundació Puigvert estar a la vanguardia de la investigación clínica global".

