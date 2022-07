Los cuadernos de vacaciones de Megacity tienen muchos beneficios para los niños Comunicae

lunes, 18 de julio de 2022, 16:41 h (CET) ¿Cuáles son las ventajas de un cuaderno de vacaciones? ¿Cómo se puede elegir el que mejor se adapte a las necesidades de los hijos? En Megacity tienen todas las claves para aprender de forma lúdica y divertida. En Megacity, papelería online especializada en material escolar y material para la oficina, saben de sobras que el verano es un gran momento para descansar. También para disfrutar del buen tiempo, de la familia, de los amigos, de la playa y de la piscina. Pero a pesar de desear dejar lejos la ajetreada rutina y las obligaciones diarias, adoptando un ritmo realmente más lento, resulta importante encontrar el tiempo para repasar lo aprendido en el colegio, afianzando conceptos y conociendo algo nuevo cada día de forma lúdica y divertida.

Para lograrlo, desde Megacity recomiendan el Cuaderno Rubio. Además, también recuerdan a los padres que aprovechen este momento del año en el que se disfruta de más tiempo libre para compartir tiempo de aprendizaje junto a sus hijos. Para, por ejemplo, sentarse en casa tranquilos, abriendo juntos un cuadernillo. También para afianzar operaciones matemáticas o leer juntos en voz alta. Incluso, para realizar preguntas de comprensión lectora y acompañar en los ejercicios de los cuadernos, repasando siempre después lo que hayan escrito.

Edades más problemáticas

Especialmente, en la etapa de Educación Primaria es importante afianzar los conceptos básicos, para que así la vuelta a la rutina en septiembre no resulte tan complicada.

Todos los beneficios de los cuadernos de verano

- Fomentar seguir con la rutina. Para no perder todos los hábitos de estudio adquiridos durante el año. Con algo menos de 2 horas al día para estudiar, los niños mantendrán la rutina de estudio, dependiendo de la edad de cada niño.

- Geniales para refrescar la memoria. Comenzar el cole en septiembre no resultará complicado si, durante verano, los niños han aprovechado para repasar todo lo aprendido. Les otorgará, además, seguridad, siendo un buen pistoletazo de salida de cara al nuevo curso.

- Los cuadernos Rubio resultan muy divertidos. Porque tienen un planteamiento lúdico para que aprender pueda encajar bien en el entorno vacacional.

- Un método muy interesante para aprender apenas sin esfuerzo. Los cuadernos de vacaciones Rubio son muy peculiares. Gracias a la forma que plantean los ejercicios, los niños de Educación Infantil y Primaria siempre podrán repasar y divertirse aprendiendo. ¡Por este motivo resulta uno de los métodos más aclamados y copiados para repasar a nivel europeo! Con la venta de 4 millones de ejemplares al año, la empresa ha recuperado su liderazgo en el mercado.

En verano cada día hay tiempo para aprender algo nuevo

Y es que habrá tiempo para divertirse y para adquirir conocimientos de forma diferente. Ya sea aprendiendo geografía al viajar, algo de historia al hacer turismo, hay momentos para escribir historias y resúmenes relacionados con el verano y, por supuesto, alguna ocasión para enviar postales a amigos o familiares, o crear un diario de verano.

