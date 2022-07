Beneficios y descuentos únicos para una estancia vacacional en Formentera Emprendedores de Hoy

Formentera, la isla más pequeña de Las Baleares, es considerada por muchas personas un paraíso por la belleza natural del lugar, sus aguas claras y las grandes extensiones de playas rodeadas de dunas y pinos. Algunos de estos factores la convierten en uno de los destinos favoritos de los españoles y europeos durante el verano.

A través de la empresa Can Corda, dedicada al alquiler de viviendas vacacionales en esta isla, es posible conseguir alojamiento Formentera. La firma cuenta con 5 casas de estilo mediterráneo ubicadas en la zona de Es Cap de Barbaria, un área tranquila que está a pocos kilómetros de las playas de Cala Saona, de la localidad de Sant Francesc y del puerto La Savina.

Ofertas y promociones exclusivas en alojamiento Formentera Las casas de Can Corda son alojamientos únicos, que permiten conocer el lado rural de Formentera y disfrutar de unas vacaciones tranquilas junto a la familia, pareja o grupo de amigos. A través del sitio web de esta empresa, es posible acceder a beneficios exclusivos y descuentos únicos. Por esta vía, la compañía pone a disposición de sus clientes una de las tarifas vigentes más económicas de la web.

Además, las reservas se efectúan directamente a través de la página de la empresa, sin intermediarios y sin el pago de comisiones. Cada una de las casas cuenta con una capacidad y características distintas. Todas están completamente equipadas y el acceso es a través de un camino asfaltado. A su vez, las fincas están ubicadas entre sabinas y pinares, en un entorno natural de gran belleza.

Todas las viviendas que Can Corda tiene en alquiler disponen de espacios amplios y luminosos. Además, cuentan con una cocina completamente equipada, salón con televisor de pantalla plana, equipo de música y diversos dormitorios dobles. La decoración de todas las estancias invita a la relajación y al descanso.

El entorno natural destaca en Es Cap de Barbaria La zona en la que se encuentran ubicados los alojamientos de Can Corda destaca por ser un entorno natural que muchas personas consideran como fabuloso y único. La vegetación es típicamente mediterránea y hay varios puntos cercanos a las casas en los que es posible contemplar algunos de los mejores amaneceres de la isla.

De hecho, el faro de Es Cap de Barbaria es un lugar de reunión durante las puestas de sol, ya que las vistas son magníficas. Esta construcción está emplazada en un acantilado vertical a 100 metros sobre el nivel del mar. Otro de los puntos de interés cercanos son la cueva Foradada, donde hay un mirador natural de gran belleza, y la torre Des Garroveret, que data del siglo XVIII.

Quienes busquen alojamiento en Formentera pueden encontrar, a través de Can Corda, distintas promociones y uno de los mejores precios disponibles en internet. Las 5 casas con las que cuenta la empresa garantizan unas vacaciones únicas e inolvidables.



