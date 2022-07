¿Por qué es importante trabajar de la mano de una empresa de mantenimiento informático a día de hoy? GRUPO LINKA Emprendedores de Hoy

Aproximadamente, solo 2 de cada 10 empresas españolas tienen estrategias claras para enfrentar los desafíos del futuro, de acuerdo con el reporte de 2021 de la London School of Economics. El problema radica, principalmente, en la baja adaptación que tienen algunos negocios ante las novedades tecnológicas que benefician el comercio. Para revertir esta realidad, múltiples compañías están contratando los servicios de empresas expertas en las Tecnologías de la Información (IT). Entre estas empresas destaca GRUPO LINKA, la cual ofrece mantenimiento informático en Madrid y en toda España, incluyendo las islas Baleares y Canarias.

¿Por qué es tan importante trabajar con una empresa de mantenimiento informático en la actualidad? El teletrabajo y la complejidad técnica de las soluciones IT se están convirtiendo en una realidad cada vez más predominante en España. En este sentido, las empresas de mantenimiento informático ayudan a las compañías a adaptarse a esta digitalización, mediante la asesoría personalizada y la creación de una hoja de ruta virtual.

Otro de los puntos relevantes es la seguridad informática, ya que los datos de las empresas se están migrando al formato nube. Además, por el lado del cliente (comprador), es una prioridad garantizarle una experiencia segura y confidencial. Las agencias expertas se encargan de establecer criterios que cumplan con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), lo cual resulta útil en las transacciones por internet.

Asimismo, las empresas informáticas se ocupan de las regulaciones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y las normas ISO de calidad y seguridad. Estas últimas se encargan de instaurar estándares, con reconocimiento internacional, en el desarrollo de productos y en la prestación de servicios.

¿Qué servicios informáticos ofrece una empresa especializada? Las agencias mejor preparadas cuentan con diversos departamentos para atender casos particulares. Los aspectos informáticos de mayor importancia son las redes wifi, la ciberseguridad, la gestión de la infraestructura de la nube (Cloud) y el control de servidores.

GRUPO LINKA es una de las empresas con servicio en todo el territorio nacional que engloba las categorías mencionadas anteriormente. Su equipo de técnicos es capaz de prestar apoyo a trabajadores presenciales o virtuales. Asimismo, cuenta con un centro de atención telefónica para acceder a soporte inmediato.

La empresa, gracias a su reconocida trayectoria, ha podido expandir el alcance de sus servicios. Entre las innovaciones, destaca su opción de formar a empleados para ajustarse al entorno digital. También ofrece servicios de mantenimiento informático en Madrid en planes 8×5, 12×5 o 24×7, adaptándose al horario de la empresa solicitante. Es posible acceder a estos beneficios con un mes de prueba gratis. La suscripción posterior no tiene compromiso de permanencia y registra precios ajustados al mercado.

La supervivencia de muchas empresas dependerá de su adaptabilidad frente a los cambios del mundo digital. Un aliado informático es clave para sobreponerse a las transformaciones.



