Mejorar la calidad de vida de las mascotas con la alimentación natural de Raw&Pets

lunes, 18 de julio de 2022, 13:05 h (CET)

La salud de las mascotas o animales de compañía depende, en gran medida, de la calidad de la alimentación que reciben de sus dueños. Todos los expertos veterinarios coinciden en señalar que esta debe garantizar en forma balanceada los nutrientes que necesita el perro en su desarrollo saludable.

El avance de las investigaciones ha puesto en tendencia la comida natural para perros. Es un tipo de dieta denominada Biologically Appropriate Raw Food (BARF) que incluye dentro del plato alimentos sin procesar, totalmente naturales. El objetivo es mantener sin alteración todos sus componentes para su mejor aprovechamiento por parte del animal.

Los beneficios son muchísimos, fortalece el sistema inmune, que la mascota llegue a su peso ideal, menos probabilidades de contraer alergias, proporciona más energía y vitalidad a la mascota, mejor hidratación, mejora la salud dental, digestiones más ligeras y cortas, mejora la salud del pelaje y de la piel, articulaciones más fuertes, menos probabilidad de contraer algún tipo de cáncer, mayor longevidad, etc.

La comida natural para mascotas de Raw&Pets Raw&Pets es una compañía que elabora alimentos para perros con base en la dieta BARF. Son platos completos que consisten en una mezcla de carnes, pescado, vísceras, verduras, frutas y probióticos que constituyen un menú saludable y equilibrado. El objetivo de la compañía es ofrecer un alimento sin cereales, aditivos químicos o conservantes y totalmente natural.

El fundador de la marca, Juan Diego Millón explica que para lograrlo han puesto un esfuerzo especial en ofrecer los ingredientes más frescos posibles. Por eso, han conformado una lista de proveedores de las zonas de Málaga y Costa del Sol, donde han encontrado productos de gran calidad. Cada uno de ellos cuenta con las certificaciones necesarias que avalan la idoneidad de sus ingredientes.

Para elaborar los menús, Raw&Pets cuenta con un Departamento de Investigación y Desarrollo conformado por expertos en nutrición para perros y gatos. No solo han configurado menús genéricos para cada una de las especies, sino también específicos para animales con patologías como diabetes o leismania. El ejecutivo de la firma asegura que hasta ahora han funcionado muy bien.

Diferencias que valen Los expertos de la compañía aseguran que el mayor valor de los productos Raw&Pets radica en las diferencias que ofrecen en sus ingredientes, en la no alteración del producto con respecto a las marcas de alimento seco (piensos) y en ofrecer una gran variedad de menús completos. Una de esas diferencias es que no alteran el producto para la elaboración de sus diferentes menús. Mientras las firmas conocidas utilizan ingredientes ultraprocesados, los productos de Raw&Pets son frescos.

Otra diferencia radica en la ausencia de químicos como conservantes. Mientras los alimentos comunes transitan durante meses desde la fábrica hasta el plato de la mascota, los productos Raw&Pets tienen una ruta mucho más corta. Esto garantiza un alimento fresco. Tampoco contienen cereales, gluten u otras sustancias que resultan contraproducentes para las mascotas. El equipo de Raw&Pets dice: “nuestro objetivo es que las mascotas vayan cada vez menos al veterinario por problemas derivados de una alimentación no apropiada, la finalidad es ofrecer al sector “pets” una alimentación lo más natural posible. Al final, cada tutor/a de una mascota está cualificado/a para elegir la mejor alimentación posible para su mascota”.

El éxito de los menús de Raw&Pets con los perros ha sido tal que ya tienen listo el lanzamiento de sus productos para gatos. La nueva línea sale al mercado este mismo mes de julio de 2022 y Raw&Pets promete que mantendrá los mismos estándares de calidad de su comida natural para perros.



