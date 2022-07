Misión Ibiza, una experiencia innovadora en el sector asegurador con Rafael Bonilla

Para un mediador de seguros, la formación constante es indispensable para garantizar no solo una mayor rentabilidad, sino también una carrera profesional más fructífera y productiva. Es por eso que Rafael Bonilla, corredor de seguros con más de 30 años de experiencia y creador del Método MAIO (Mediador All In One) para mediadores de seguros, ha decidido llevar a cabo la Misión Ibiza.

En este retiro que constará de 7 días en una casa de lujo en Ibiza, los participantes conocerán lo que su creador asegura, será la clave para convertirse en un empresario exitoso y tener una carrera profesional excelente en todos los aspectos como mediador de seguros.

Fidelizar y vender más seguros con Misión Ibiza La Misión Ibiza creada y llevada a cabo por el corredor de seguros profesional Rafael Bonilla, consiste en un retiro de inmersión en esta paradisíaca isla, para una formación de alto rendimiento destinada a ofrecer la clave para que los mediadores de seguros puedan llevar su carrera al siguiente nivel.

La formación estará fundamentada en el Método MAIO, creado también por el anfitrión del retiro, un método que ahora está en una nueva versión, que promete convertir al asistente en un verdadero empresario exitoso.

Una vez finalizado el retiro de formación, a lado de otros mediadores de seguros, el asistente se llevará todo lo que necesita para una mayor fidelización, así como aumentar la densidad y conseguir nuevos referenciados. Además, sabrá cómo implementar en su negocio los pilares de éxito planteados en el Método MAIO, mejorará considerablemente sus métricas, contará con una estrategia clara de negocio y tendrá una mente entrenada para enfrentar cualquier situación, así como para persuadir y convencer a sus clientes.

Por último, se formará en herramientas de marketing digital fundamentales para potenciar su correduría, tales como creación de eBooks, embudos automatizados de venta, copywriting, entre otros.

Una formación que combina la formación de calidad con lo mejor del ocio en Ibiza Ibiza es uno de los lugares turísticos por excelencia de España, gracias a sus increíbles paisajes, playas, gastronomía y cultura. Es por eso que entre las actividades a realizar durante el retiro de la Misión Ibiza, además de realizar coworking con el resto de compañeros, también participarán de actividades de ocio.

Para garantizar que el retiro sea lo más eficiente posible, solamente hay 7 plazas disponibles. Al evento, también asistirán coaches invitados, así como mentores internacionales, para lo que será una formación única en su tipo a nivel internacional en el mundo de los seguros.

Para matricularse en la Misión Ibiza, solo hay que entrar al sitio web y solicitar entrevista con Rafael Bonilla para calificar y ser admitido.