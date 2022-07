Lanzarote evoluciona positivamente en la Liga Europea de Vela Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de julio de 2022, 10:56 h (CET)

El fin de semana del 28 y 29 de mayo concluyó en Vilamoura (Portugal) la semifinal de la Sailing Champions League, o también conocida como Liga Europea de Vela. Con más de 20 equipos procedentes del resto de Europa, el podio fue para los alemanes del Bodensee Yachtclub Überlingen, que quedaron en primera posición, seguidos muy de cerca por los italianos del Centro Sportivo Aeronautica Militare, mientras que el tercer cajón fue para los suizos del club Thunersee-Yachtclub.

Solo hubo dos equipos españoles: el Lanzarote European Destination del RCN de Arrecife y el CN Altea. Estos últimos ocuparon la 17ª plaza, mientras que los lanzaroteños terminaban la semifinal en 15ª posición. Ambos equipos pudieron participar en esta semifinal gracias a haberse proclamado campeones (RCN Arrecife) y subcampeones (CN Altea) en la Liga Española de Vela.

El nivel de competitividad de esta semifinal continental fue muy elevado, con muchas tripulaciones profesionales y regatistas olímpicos de otras clases. Eso no fue problema para los jóvenes isleños, pues en muchas regatas se pudieron medir de tú a tú con los favoritos. El problema fue el fuerte viento y el reducido peso de la tripulación canaria. Las primeras dos jornadas estuvieron condicionadas por la alta intensidad del viento y los de Lanzarote sufrieron más de lo esperado. Cuando el viento amainó un poco, esto les permitió tener más control del barco y desarrollaron muy buena velocidad, logrando tres victorias parciales y cuatro segundos puestos. Pero estos números no fueron suficiente para escalar más en la clasificación final.

En esta ocasión, la tripulación de Lanzarote estaba formada por promesas de la vela canaria como son Alberto Morales (patrón), Miguel Bethencourt (proa) y los experimentados trimmers Pedro de León y Cristian Sánchez.

La próxima cita de esta exigente competición es la final, que tendrá lugar en Travemunde (Alemania) a finales de julio, y a la que volverá a regatear el equipo de Lanzarote (RCN Arrecife) con una tripulación formada por Nano Negrín a la caña, Rafa Lasso a la proa y los trimmers Gonzalo Morales y Ricardo Terrades.

Fotografías: ©osga_photo



