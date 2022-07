Emcesa a la vanguardia en elaborar productos sin conservantes ni colorantes Comunicae

lunes, 18 de julio de 2022, 11:17 h (CET) La empresa ofrece una amplia oferta que la convierte en una opción perfecta para la salud: cinta de lomo adobada, carne picada de vacuno y cerdo, hamburguesas de pollo amarillo, salchicha fresca blanca, o morcillas de arroz Cada vez son más los consumidores que buscan productos naturales, con un perfil nutricional adecuado y con un uso reducido de conservantes y colorantes artificiales.

¿De dónde viene esta necesidad? La respuesta es sencilla, los clientes buscan una dieta completa, variada y saludable que ayude a mantener su cuerpo en las mejores condiciones.

Conscientes de todo ello, y adaptándose a las nuevas necesidades del mercado, Emcesa trabaja desde hace años en mejorar la calidad nutricional de sus productos, elaborando los mismos sin usar alérgenos y reduciendo el uso de conservantes y colorantes.

Así, Emcesa dispone en su portfolio de una línea de productos sin conservantes ni colorantes en la que consigue el difícil equilibrio entre la durabilidad del producto y la fabricación más natural. ¿El secreto? La respuesta es tecnología e innovación.

Y es que no siempre es fácil encontrar este equilibrio en una empresa y, para ello, la marca especialista en productos cárnicos se encuentra inmersa en diversos proyectos innovadores estudiando alternativas tecnológicas para la fabricación de productos que cumplan no solamente con las demandas de los clientes, sino también a la regulación marcada por las autoridades sanitarias nacionales y europeas.

Cinta de lomo adobada, carne picada de vacuno y cerdo o de pollo y pavo, hamburguesas de cerdo, pollo o pollo amarillo, salchicha fresca blanca, morcillas de arroz para todos los gustos, como arroz burgos y arroz ibérica, o las morcillas de cebolla son algunos de los productos de alta calidad que pueden encontrarse en esta categoría y que harán las delicias de cualquier plato y paladar.

Estas investigaciones abarcan una cuidada selección de las materias primas, logrando productos con un perfil nutricional adecuado, reducido en grasas y sal, sin renunciar al sabor de siempre. Y, además, con la reducción al máximo de la presencia de alérgenos se consigue que estos productos sean respetuosos con la salud de todos al ayudar a minimizar alergias y las intolerancias a ciertos alimentos.

"Uno de nuestros pilares básicos es adaptarnos a las necesidades del mercado siempre ofreciendo productos tradicionales; para ello innovamos en procesos de cocinado que respetan el producto para que mantenga todos sus nutrientes y sabor, y nos permitan disfrutar de platos tan deliciosos sin necesidad de invertir horas en su elaboración", asegura Javier Mancebo, director general de Emcesa.

Gracias a esta firme apuesta por la inversión en innovación y en desarrollo, Emcesa se posiciona como una de las empresas más innovadoras del sector cárnico español y continúa dando pasos hacia la mejora de productos y procesos.

