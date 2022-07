¿Comer sano en vacaciones? Consejos para disfrutar sin remordimientos Comunicae

lunes, 18 de julio de 2022, 09:57 h (CET) Vacaciones, viajes y alejarse de los horarios rígidos no es excusa para descuidar la alimentación. Susan Bowerman, Directora Sénior, Educación y Formación en Nutrición de Herbalife Nutrition, recomienda una dieta basada en equilibrio y moderación junto con la práctica de ejercicio El verano es un momento para relajarse, descansar y hacer una pausa en las actividades cotidianas, además de una gran oportunidad para visitar lugares desconocidos que combinen a la perfección cultura, mar y, por supuesto, buena comida. ¿A quién no le gusta hacer una pausa en la dieta diaria, probar nuevos alimentos y disfrutar de las delicias que ofrecen los destinos elegidos para descansar? Estar de vacaciones no significa renunciar a una buena alimentación, y para Susan Bowerman, Directora Sénior, Educación y Formación en Nutrición de Herbalife Nutrition, la clave está en combinar caprichos propios de este tiempo de relax y descanso con alimentación saludable y algo de movimiento físico.

¿Existe un destino vacacional dónde disfrutar del sol, magníficas playas, buena temperatura, visitas culturales atractivas y excelente comida? Parece una combinación complicada, pero España cumple con todos estos requisitos. Siendo el segundo país del mundo elegido por los turistas de todo el mundo, es el máximo exponente de riqueza cultural y natural, sin olvidar la buena alimentación abanderada por su famosa dieta mediterránea. Estas son algunas de las claves de su éxito, vinculadas con los consejos de Susan sobre la alimentación saludable en verano.

El país con “la mejor agua del mundo

El verano evoca imágenes de bebidas afrutadas con pequeñas sombrillas de papel, todo un dardo envenenado. La mayoría son elaboraciones vistosas y sabrosas, pero normalmente van cargadas de las calorías que les proporcionan el alcohol, los jarabes y zumos azucarados.

Aunque la tentación sea grande, hay que evitar el abuso de estas bebidas dulces, manteniendo una buena hidratación mediante la ingesta de agua o té. Durante los calurosos días de verano, la hidratación es fundamental para reponer los líquidos perdidos por la sudoración y evitar el sobrecalentamiento.

El agua de Benassal, procedente del manantial castellonense de Font d'En Segures, ostenta el título de "la mejor agua del mundo" tras ser galardonada con el premio Superior Taste Award 2020 del Instituto Internacional de Sabor y Calidad (iTQi) de Bruselas.

El país con el picoteo más inteligente y equilibrado

Después de un largo día visitando parajes emblemáticos como Doñana o ciudades Patrimonio de la Humanidad como Granada – España es el tercer país con más ciudades y monumentos con este distintivo - lo más probable es que el hambre haga su aparición y con él la tentación de comer un sabroso bocadillo o probar algo de puestos de comida rápida. Para evitar caer en esta “bomba de calorías” se puede optar por un picoteo saludable compuesto por snacks de verduras o fruta. España es “la huerta de Europa” y de gran parte del mundo, por tanto, se puede disfrutar de excelentes tomates o plátanos, por ejemplo, casi recién cosechados. Añadido a esto, el truco para no comer entre horas es comenzar el día con un desayuno rico en proteínas. Así se reducirá el hambre y, en el caso de que cuerpo pida comida, se evitará la ingesta de calorías innecesarias.

Imposible olvidar el deporte en España

Cuando se piensa en verano y vacaciones, la imagen que se viene a la cabeza es pasar tiempo leyendo, contemplando el paisaje y descansando. Pero eso no quiere decir que haya que dejar a un lado la práctica de ejercicio regular. Los hoteles españoles cuentan con excelentes espacios para la práctica deportiva, piscinas para nadar con temperatura excelente y sendas de montaña para todos los niveles de exigencia, además de playas.

Si lo que se busca es un poco de movimiento mientras se disfruta de lugares con encanto, no hay que dejar de visitar Albarracín (Teruel), Zahara de la Sierra (Cádiz) o Cudillero (Asturias), donde se podrán quemar calorías extras subiendo y bajando sus empinadas calles. Y combinando con series de televisión, siempre se puede hacer la ruta de lugares vascos dónde se grabó Juego de Tronos.

Un país con alimentación “verde”

Las ensaladas y guarniciones de verdura son una excelente manera de saciarse con alimentos saludables antes de elegir otras opciones con un mayor número de calorías. Lo ideal sería conseguir que, durante el periodo de vacaciones, el 50% de la dieta fuese vegetariana, lo que permitiría compensar los pequeños excesos de las delicias locales.

La rana Gustavo dijo “no es fácil ser verde”. Pero la realidad es que, si se quiere añadir más verduras a nuestra dieta, la opción es visitar ciudades como Granada, Barcelona, Palma de Mallorca o Valencia, las cuales, según un estudio reciente, son las capitales más veg-friendly del país.

Y por último, un país dónde se duerme bien

Diferentes estudios sobre horas de sueño y comida han demostrado la correlación entre la falta de sueño y comer en exceso. Cuando no se descansa bien se tiende a recurrir a un tipo de alimentos, no siempre saludables, en un intento de incrementar los niveles de energía. Los españoles no son los que más duermen por la noche, algo más de 6 horas frente a las 7 de media en Europa, pero realizan una pausa para comer algo más larga del resto del mundo, una oportunidad excelente para reponer fuerzas. En cualquier caso, si se viaja, es recomendable mantener el patrón de sueño y a la mañana siguiente evitar los carbohidratos refinados y azucarados en forma de gofres y pasteles a la hora del desayuno. En su lugar, hay que comenzar a hidratarse con agua, café o té, y alimentarse con proteínas saludables como los huevos o el yogur.

