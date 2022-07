Destino Australia para mejorar el inglés Emprendedores de Hoy

Aprender inglés en Australia es muy popular entre los jóvenes que desean experimentar una nueva forma de vida bajo el sol.

Vivir en una ciudad australiana importante les dará a estos la oportunidad de practicar y desarrollar sus habilidades lingüísticas con estudiantes de todo el mundo. Además, tener un buen nivel de inglés facilitará encontrar trabajo, matricularse en una universidad australiana, realizar un examen oficial de inglés o incluso alargar la estancia en Australia durante varios años.

Además de este estilo de vida fresco y relajado, será posible encontrar una amplia variedad de cursos de inglés que permitirán encontrar un curso que se adapte específicamente a las necesidades de cada persona, pero también a su presupuesto. Con más de 100 socios, Australia Study España ayuda a los interesados a encontrar un curso de inglés en la ciudad que elijan, y especialmente de acuerdo con su presupuesto, todo de manera gratuita.

¿Qué visado elegir? Si nunca antes se ha solicitado una visa australiana, se podrá elegir entre 3 visas:

1- La visa de turista (E-visitor Subclase 651)

Esta es gratis y dará la oportunidad de estar en Australia por hasta 3 meses. También se puede estudiar durante un máximo de 12 semanas. Hay que tener en cuenta que esta visa no permite trabajar. Si se desea trabajar, desde Australia Study España recomiendan que se opte por una visa de trabajo en vacaciones o una visa de estudiante, según los antecedentes.

2- La visa working holiday (Subclase 417 o 462) También llamada visa de vacaciones con trabajo, cuesta alrededor de $495 AUD o 330 EUR, por 12 meses. Este tipo de visa permite estudiar inglés por un máximo de 4 meses o 16 semanas. Se pueden espaciar las semanas de clases para trabajar entre dos si así se desea para poder pagar las clases en varios plazos. Además, se podrá viajar a cualquier parte de Australia y trabajar sin restricciones laborales (prácticas, trabajo de temporada, media au pair, etc.). Es importante tener en cuenta que esta visa está reservada para personas menores de 35 años.

3- La visa de estudiante (Subclase 500) Permite estudiar y trabajar al mismo tiempo. Esto será válido por la duración de los estudios más uno o dos meses para trabajar o viajar. Si se estudia menos de 6 meses, la visa será válida por 7 meses porque el Gobierno de Australia ofrece un mes extra al final de los estudios. Si los cursos son de 6 meses o más, se tendrán 2 meses adicionales al finalizar los cursos. Para obtener esta visa, se deberá estudiar un mínimo de 12 semanas consecutivas, hasta 20 horas de clase por semana. Hay que tener en cuenta 3 tipos de costes para poder tramitar el visado. En primer lugar, las tasas escolares del primer trimestre (debe incluir también material y matrícula). El coste dependerá de la ciudad, el programa y la calidad de la escuela. En segundo lugar, el coste del seguro médico estudiantil obligatorio que cubrirá durante toda la duración de la visa. Por un período de 12 meses, el coste del seguro rondará los $650 AUD o 430 EUR. Finalmente, la tarifa de la visa es de $630 AUD o alrededor de 420 EUR si nunca antes se ha iniciado una visa en Australia.

Consejo: es más ventajoso lanzar una visa de estudiante durante un período más largo, es decir, incluir varios cursos porque las tarifas de la visa son las mismas ya sea por 3 meses o por 3 años.

Múltiples cursos de inglés disponibles Hay muchas escuelas de inglés en Australia, pero también programas, bastantes como para perderse. Los cursos más conocidos son los cursos de inglés general. Este curso permite mejorar las habilidades de comprensión oral y adquirir un inglés general para hacer frente a situaciones cotidianas (compras, administrativas, alojamiento, empleo, viajes, etc.). Se considera que uno sube de nivel cada 10 semanas. Todas las escuelas asociadas a Australia Study España ofrecen este curso, lo que permite que, desde esta agencia, puedan guiar lo mejor posible a los interesados durante su búsqueda desde $180 AUD por semana.

Además, si la persona tiene un nivel de inglés que es bueno, pero su acento impide que le entiendan, los cursos de Pronunciación y Fluidez bien podrían complacerle. Este curso permite mejorar la expresión, la comprensión auditiva y enriquecer el vocabulario desde $180 AUD.

Si se desean desarrollar las habilidades lingüísticas en la vida profesional para conseguir un trabajo en una empresa internacional, el curso de inglés comercial es el más idóneo. Los programas son desarrollados y dirigidos por expertos de la industria y se actualizan regularmente para mantenerse relevantes y en línea con el mundo empresarial desde $180 AUD.

Por último, existen muchos cursos que permiten prepararse para un examen oficial de inglés como el IELTS, reconocido por universidades y empresas de todo el mundo. El curso de preparación para el IELTS prepara al alumno para conseguir la puntuación del IELTS que necesita. Hay que tener en cuenta que la progresión promedio es de 0,5 a 1 punto cada 12 semanas.

Además, para obtener un visado en Australia (a excepción de los visados ​​de turista y working holidays), se tendrá que acreditar un nivel mínimo de inglés. La inmigración australiana reconoce dos tipos de exámenes de inglés: el IELTS y el PTE académico (Pearson Test of English) que evalúan su nivel de inglés en escritura, expresión oral, lectura y comprensión auditiva. Estos cursos los preparan para tomar y aprobar estas pruebas para ser elegible para la visa que se está solicitando desde $180 AUD.

Finalmente, si se tiene la intención de continuar los estudios en Australia, el curso EAP (English for Academic Purpose) permitirá adquirir los conocimientos académicos necesarios para estudiar en una institución australiana y aprobar sus exámenes desde $180 AUD.

Quienes aún tengan alguna otra duda sobre los cursos de inglés en Australia, pueden contactar con Australia Study España a través de su página web.



