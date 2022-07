JP Tró Extract, un suplemento alimenticio con propiedades para cuidar la piel Emprendedores de Hoy

La mayoría de las personas entre los 40 y 60 años de edad toma algún tipo de suplemento alimenticio para su bienestar general, pero sobre todo, para mejorar la apariencia de la piel. En este sentido, SiArt Swiss Company ha fabricado el suplemento JP Tró Extract, el cual previene el envejecimiento.

¿Qué efectos tiene en la piel el suplemento JP Tró Extract? JP Tró Extract es el resultado de más de 25 años de estudio clínico. Este producto 100 % natural se elabora con extracto del helecho Polypodium Leucotomos. El extracto de esta planta ha demostrado, en multitud de estudios realizados durante años, mejorar el estado de la piel y ayudar a protegerla, incluso de los rayos ultravioletas del sol. JP Tró Extract posee un extracto de Polypodium Leucotomos de alta calidad y cuyo proceso de elaboración marca la diferencia. Además, contiene componentes como el zinc, el selenio y la vitamina D. El zinc es un potente antioxidante que protege las células de la piel. También ayuda a reparar los tejidos dañados y a curar heridas. Este elemento es particularmente eficaz en el tratamiento de las irritaciones y las lesiones tópicas como el acné, las llagas y las heridas menores, ya que ayuda en la regeneración celular.

Por su parte, el selenio neutraliza los radicales libres y tiene un gran poder antioxidante que proporciona flexibilidad a los tejidos. También combate los procesos cancerígenos y contribuye a la protección de las membranas celulares. Finalmente, la vitamina D ayuda a tener una piel más hidratada y a prevenir el envejecimiento prematuro. Asimismo, alivia los síntomas de la psoriasis.

¿Cómo tomar el suplemento JP Tró Extract? Una de las principales ventajas de este suplemento alimenticio es que se puede tomar con tranquilidad, ya que no produce efectos secundarios. Se recomienda consumir entre 1 y 2 cápsulas diarias, sin superar esta dosis máxima. Cabe recordar que estos suplementos no se deben utilizar como sustituto de la dieta, sino como complemento de una buena alimentación.

El contenido nutricional de JP Tró Extract es compatible con otros tratamientos tradicionales, y sus componentes se han sometido a un proceso de extracción y selección muy cuidadosa. La empresa suiza fabricante, SiArt Swiss Company, tiene como misión promocionar la salud y mejorar la calidad de vida. El equipo científico de esta compañía está conformado por destacados profesionales que trabajan al servicio de la investigación y la ciencia. Además, realiza una labor social y ecológica a través del cultivo de polipodiáceas.

Gracias a la formulación exclusiva del suplemento JP Tró Extract, mantener una piel saludable y protegida del estrés oxidativo ahora es una realidad posible.



