Espit Chupitos Madrid Sol, la chupitería con 600 tipos de chupitos

lunes, 18 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Los chupitos se han convertido en uno de los protagonistas de la vida nocturna de las gigantes ciudades. Dichos cócteles servidos en pequeñas copas de alrededor de 45 mililitros y bebidas de un solo trago son un tradicional de las fiestas a lo largo del territorio.

La ciudad más importante de España no es la distinción y por esto, en uno de sus sitios más emblemáticos como la plaza de La Puerta Del Sol se localiza Espit Chupitos Madrid Sol, una iniciativa de Party Área, una chupitería Madrid que garantiza diversión y buen ambiente a sus asistentes. La pluralidad de más de 600 chupitos diferentes que están presentes en la carta del local.

Experiencias únicas de la mano de Party Área En un derroche de creatividad, Espit Chupitos Madrid Sol sigue la preparación de los chupitos con espectáculos de fuego y malabares, brindando una experiencia exclusiva a sus consumidores.

Asimismo, es fundamental destacar que las más de 600 posibilidades diferentes están realizadas con elementos y licores de la mejor calidad, con base en los requerimientos de los clientes, que son cubiertos en todos sus establecimientos.

Visitantes, locales o turistas tienen la posibilidad de pasar un rato impresionante en un ambiente nuevo y con música, que cubre una extensa variedad de gustos.

Espit Chupitos Madrid Sol es un espacio ideal para comenzar una magnífica noche de celebración en el interior de Madrid, debido a que es difícil hallar una chupitería con show incluido, comparable en el barrio de Sol de Madrid.

Variedad de entretenimiento y disfrute Party Área ofrece diversas posibilidades para los amantes de la vida nocturna madrileña.

Para esos que buscan un ambiente fiestero y propicio para bailar, Planet Club, situado en Calle del Príncipe número 20, es un espacio que se abre al público cada día del año. En este local, se puede disfrutar de licores o reservar una mesa VIP para vivir una celebración especial e impresionante. Por esta razón, pertenece a los locales de moda en Madrid.

Al final, la sala insignia de Party Área Madrid, distinguida entre los 5 mejores locales en Madrid de vida nocturna según Trip Advisor, tiene una cartelería con una excelente gama de sabores a disposición de todos sus clientes. Con más de 20 años de historia, se encuentra en Calle de Núñez de Arce número 9 y da una extensa variedad de los cócteles que tienen la posibilidad de hallar en el local. Enbabia Infused atiende a sus consumidores cada día de la semana.

Asimismo, existe una extensa variedad de posibilidades que muestra esta empresa de entretenimiento en Madrid para esos amantes de la noche, proporcionándoles inolvidables experiencias de inicio a fin.



