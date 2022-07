Private Credit ofrece renting para empresas Emprendedores de Hoy

Una solución financiera con la que las compañías pueden valerse para alquilar vehículos de empresa, reponer materiales, renovar mobiliario, mejorar los dispositivos tecnológicos es el renting.

Todo ello con la finalidad de mejorar la calidad, el servicio y el rendimiento empresarial. El renting para empresas es una opción cada vez más utilizada y que puede contratarse a través de la empresa Private Credit para mejorar los recursos e instalaciones del negocio y poder alcanzar así los objetivos financieros.

Características del renting para empresas El renting es un contrato de alquiler de un bien físico, ya sea un inmueble, un tipo de vehículo o maquinaria, generalmente, usado por aquellas empresas que requieren este tipo de activos durante un largo plazo.

Hay que tener en cuenta que puede ser contratado por cualquier tipo de empresa (sin limitaciones legales). Además, es importante destacar que el renting para empresas no ofrece opción de compra al final del contrato del alquiler, pues entonces se estaría hablando de otro servicio (el leasing o arrendamiento financiero para empresas). El renting se trata de un alquiler de activos fijos que sirve exclusivamente para ahorrar costes tanto en su gestión como en su mantenimiento.

Actualmente, existen muchas empresas de renting, por lo cual captar una que cubra las necesidades específicas puede ser una complicación. Para reducir estas dificultades, Private Credit ofrece un asesoramiento profesional, así como apoyo financiero que pueden utilizar las compañías al adquirir o alquilar un bien para mejorar su gestión.

¿Cuáles son las ventajas del renting para empresas? Al llevar a cabo este tipo de alquiler, se obtienen beneficios fiscales, como es el caso de la reducción en las cuotas en la declaración de renta y en los impuestos. Con relación al IVA, se adjudica que la renta es necesaria para la actividad laboral con el fin de obtener beneficios deductivos por ello. Cuando el renting es de coches, los beneficios son aún mayores.

Por otra parte, la adquisición de maquinaria, también suma mucha rentabilidad para la actividad profesional, principalmente porque se puede obtener un equipo constantemente actualizado y conseguir buenas resoluciones de seguros que cubren posibles accidentes.

En todo caso, para disfrutar de los beneficios de la renta, es sumamente importante captar a una compañía que se ajuste a las necesidades de la empresa arrendataria. Es allí donde surge la importancia de conseguir un equipo profesional de asesoramiento como Private Credit, ya que este se encargará de estudiar en profundidad las necesidades para conseguir un renting que se ajuste al presupuesto de cada empresa.



