Looks sostenibles y a la última moda con Turul Store

lunes, 18 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La llegada del verano y de las altas temperaturas trae consigo la necesidad de adecuar las prendas de vestir a las condiciones ambientales. Generalmente, durante la temporada estival las personas buscan looks verano que aporten comodidad, frescura, estilo y que, además, se encuentre entre las tendencias de moda.

Turul Store se ha caracterizado por ofrecer ropa para mujeres que les permitan renovar su vestuario con opciones para cualquier ocasión. Esta tienda de ropa de mujer cuenta con un extenso catálogo de opciones diseñadas para todos los gustos y estilos.

Marcar la diferencia con un buen look Centrada en ofrecer alternativas que atraigan miradas y, además, proporcionen variedad y estilo, Turul Store dispone de colecciones de ropa distinguida por su calidad y por seguir las últimas tendencias de moda, aspectos que les permiten mantener continuamente prendas de vestir actualizadas tanto en su tienda online como en la física ubicada en Girona.

Dentro de su extenso catálogo Turul Store se caracteriza por ofrecer todo tipo de prendas, desde vestidos cortos o largos con diferentes diseños y estampados, hasta faldas, pantalones, camisetas y jerséis. Adicionalmente, disponen de categorías de calzado, joyas y complementos, ofreciendo a sus clientas la oportunidad de elegir algunos de los mejores looks para el verano; originales y con prendas de calidad.

Los bikinis Luna Brands también se encuentran disponibles en esta tienda de ropa para mujeres. A través de esta página web es posible adquirir opciones variadas para quienes disfrutarán de la playa durante la época veraniega.

Una marca ecológica y sostenible Catalogados como amantes de la moda femenina, los responsables detrás de esta empresa han conseguido destacar también por ofrecer prendas de vestir que respetan el medioambiente, por lo cual, la mayoría de los productos comercializados en esta tienda de moda femenina son elaborados con materiales sostenibles. Un ejemplo de ello es la marca propia de Turul Store denominada EAN, al igual que muchas otras con las que mantienen colaboración.

Asimismo, la importación de prendas desde diferentes países es otro de los aspectos que caracteriza a esta marca española, proceso en el que la calidad, al igual que el cuidado al medioambiente, tienen un gran valor, por lo cual, consideran fundamental trabajar con marcas que cumplan estas características.

El sol y los atardeceres del Mediterráneo se mantienen como la principal inspiración de Turul Store para la confección y comercialización de cada una de sus prendas. Todo esto ha hecho de esta tienda una de las opciones más populares para las mujeres que buscan looks a la moda y de alta calidad.



