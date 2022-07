Zeuthen & Company se ha unido a la red de Luxury Real Estate Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Convertida en una de las compañías líderes del sector a nivel global, Who’s Who in Luxury Real Estate comenzó en 1986 cuando un grupo de profesionales del sector inmobiliario se reunió para publicar una guía de lo mejor del mercado de lujo en todo el mundo.

Esto se debe a que brinda a las personas de alto poder adquisitivo una gran variedad de propiedades de lujo y una conexión directa con los corredores. Asimismo, esta firma está asociada a distintas inmobiliarias de lujo de más de 60 países, entre las cuales se ha sumado como miembro Zeuthen & Company.

¿Por qué es importante ser miembro de Who’s Who in Luxury Real Estate? La empresa de bienes raíces Who’s Who in Luxury Real Estate fue una de las pioneras en lanzar un portal inmobiliario, ya que en 1995 creó Luxury Real Estate, página en la cual se publicó una de las primeras colecciones de propiedades de lujo en internet. De esta manera, se comenzaron a tejer las redes globales, por medio de conferencias en las que se compartía información con distintas empresas del sector.

En la actualidad, esta compañía continúa liderando la industria en el marketing digital de propiedades de alto nivel en todo el mundo, fortaleciendo las relaciones con su red de agentes formada por más de 130.000 miembros profesionales, los cuales comercializan propiedades en 70 países. Estos miembros venden colectivamente más de 190.000 millones de dólares en bienes raíces anualmente y son seleccionados por el presidente de la compañía John Brian Losh, una de las 25 personas más influyentes en el sector inmobiliario.

Zeuthen & Company ayuda a sus clientes a encontrar propiedades de lujo en Marbella Ubicada en la Costa del Sol, la agencia inmobiliaria Zeuthen & Company está especializada en operaciones de compraventa de propiedades residenciales de alta calidad, brindando a sus clientes la información y el asesoramiento necesario, durante todo el proceso de búsqueda del inmueble, intentando lograr los mejores acuerdos en el menor tiempo posible. Además, la firma cuenta con un equipo legal que puede salvaguardar los intereses de sus clientes en caso de que estos no cuente con un profesional de confianza.

Asimismo, esta compañía de bienes raíces cuenta con una trayectoria de 15 años en el sector del lujo, con agentes inmobiliarios expertos y cualificados para ofrecer sus servicios con los más altos estándares de calidad.

En definitiva, estas características la han posicionado como una firma reconocida perteneciente a la red global de inmobiliarias de lujo de Who’s Who in Luxury Real Estate, siendo una de las empresas más importantes en el sector en Marbella y Costa del Sol.



