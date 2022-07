¿Por qué es importante dividir las inversiones en categorías de alto y bajo riesgo?, por IMGFX Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

El comercio de divisas, también conocido como Forex, consiste en realizar transacciones entre monedas de distintos países o zonas de forma descentralizada.

Por ende, operar en Forex tiene como objeto beneficiarse de los cambios en el valor de una divisa en relación con otra para obtener una ganancia. Si bien este mercado se caracteriza por su volatilidad, implicando un riesgo más grande, estas fluctuaciones de precios permiten más oportunidades de generar beneficios. Por esta razón, es importante contar con un servicio profesional como el del broker de IMGFX, el cual permite el acceso a más de 200 pares de divisas. Este broker puede operar tanto en Forex como CFD (acciones de empresas) y es importante saber cuál es la diferencia entre Forex vs Stocks.

Los aspectos que se deben considerar antes de operar en Forex Para obtener los mejores resultados operando en el mercado de divisas, es fundamental considerar ciertos factores clave como la selección de los pares de divisas con los que se operará, ya que los que poseen alto volumen de negociación son los más recomendables, como es el caso de las monedas de Estados Unidos, la Unión Europea o el Reino Unido. Asimismo, es importante estar al tanto de los eventos de la macroeconomía mundial, puesto que influirán en las fluctuaciones de valor de las divisas.

Por otra parte, es aconsejable operar en los horarios de apertura y cierre de mercados como el de Nueva York, Londres o Tokio, debido a que son los momentos en los que se produce el mayor número de operaciones, además de utilizar herramientas de análisis técnico como gráficos de cotización. Al mismo tiempo, resulta primordial limitar el nivel de pérdida por medio de la utilización adecuada del apalancamiento. Para un aprendizaje más cabal y acelerado, es posible comenzar a utilizar la cuenta gratuita de demostración que ofrece IMGFX, para estar seguro en el momento de pasarse a una cuenta real. También es muy importante conocer estrategias de trading, tales como las candlestick patterns, conocidas en español como “patrones de velas”.

La importancia de diversificar las inversiones De acuerdo a los expertos, las inversiones más rentables dentro del mercado financiero son las de renta variable. Sin embargo, cuanto más potencialmente rentable sea dicha inversión, mayores riesgos conlleva, por lo cual es fundamental realizar una gestión de las pérdidas adecuada. En este sentido, una de las maneras de limitar la exposición a un solo tipo de riesgo es diversificar la cartera de valores con activos que no estén correlacionados. Así, es posible invertir en activos de bajo riesgo, los cuales tienen un menor porcentaje de probabilidades de pérdida, o bien, realizar inversiones de alto riesgo, en las que es más probable perder el capital.

A este respecto, en Forex, es el trader el que decide qué tipo de riesgo tomar, ya que puede detener las operaciones en cualquier momento y retirar el dinero sin penalización. No obstante, muchas personas ingresan al mercado sin conocer los riesgos asociados al mismo y con pocos fondos para invertir, por lo que utilizan el apalancamiento de manera desmedida, multiplicando sus pérdidas. Al mismo tiempo, al ser un mercado sin regulaciones, existen un alto riesgo de fraude, por lo que es fundamental revisar la regulación de los brokers que operan en él.

Por ello, IMGFX lleva 6 años operando en Forex, con relaciones a largo plazo con sus clientes, a quienes brindan un servicio profesional y un entorno comercial seguro por medio de corredores de ECN, permitiéndoles depósito y retiros rápidos y sin límites, de manera segura, anónima y sin burocracia.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia del SEO para los psicólogos que desean posicionarse en internet ADHESIVOSEMBARRADOS crea looks únicos para el off road Destino Australia para mejorar el inglés Baie-Car, fabricantes especialistas en ventanas para transportes de empresas JP Tró Extract, un suplemento alimenticio con propiedades para cuidar la piel