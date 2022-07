Estilo único y original con el nuevo bolso de Inirt Atelier Emprendedores de Hoy

Los productos elaborados bajo procedimientos libres de crueldad animal han conseguido mayor protagonismo en los últimos años, debido a la necesidad de modificar los modelos de negocio actuales.

Para la empresa barcelonesa Inirt Atelier la sostenibilidad es primordial. Se trata de un proyecto familiar que impulsa la producción de bolsos exclusivos hechos a mano, de forma artesanal, cuyo objetivo es irrumpir en el mercado con modelos cruelty free. En ese sentido, el Micro Inirt es un bolso, con capas no visibles de neopreno 3D insertado entre el tejido interior y exterior, ofreciendo una combinación entre resistencia y ligereza.

Inirt Atelier presenta una versión micro del bolso clásico; el éxito del proyecto El Micro Inirt, una versión mini del bolso clásico de Inirt Atelier, mantiene su esencia y la capa de neopreno 3D entre los tejidos, con un cierre de imán cosido a mano y una cadena de aluminio que aporta un toque chic. Las cadenas tienen una longitud de 105 cm, incluidos los mosquetones y pueden ser intercambiables, por lo que es posible adquirir otras adicionales, en color oro viejo, plata o negro.

La ventaja de este modelo es que su tamaño de 22 cm x 23 cm lo convierte en un artículo único y versátil que puede utilizarse en cualquier situación, ya que permite salir con lo justo y marcar estilo. Entre los modelos que ofrece la empresa existen más de 20 diseños distintos, destacando el Diamond, el Retro, el Downton Abbey, el Ocean y el Pac-man.

El servicio de envío a domicilio de Inirt Atelier asegura la llegada a manos del cliente Conscientes del éxito del proyecto, el servicio de envío a domicilio que realiza Inirt Atelier está disponible para Andorra, Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta, Melilla y Gibraltar. Asimismo, es posible solicitar artículos para enviar a territorio internacional, para lo que se recomienda consultar el precio adicional directamente con el personal de la empresa.

Para llevar a cabo los pedidos, las clientes pueden comunicarse vía telefónica, enviar un mensaje de WhatsApp, Telegram, correo electrónico o Instagram y realizar el pago por transferencia bancaria. En cuanto al tiempo de entrega, el servicio es de 24 horas para compras dentro de la península y 72 horas para el resto de regiones.

El bolso Micro Inirt de Inirt Atelier es una alternativa para quienes desean marcar estilo con piezas únicas, elaboradas sin crueldad animal y mediante procesos artesanales. Con un precio accesible de 49 €, las clientes pueden elegir el modelo que mejor se ajuste a su vestuario y gusto personal.



