Propulsión eléctrica para barcos profesionales Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos años, el sector naval ha realizado grandes avances en la implementación de la propulsión eléctrica. Estos cambios benefician a profesionales de diferentes áreas como el turismo sostenible, la piscicultura y acuicultura o las embarcaciones profesionales de puertos, puesto que durante la realización de sus actividades diarias el motor de los barcos se ve sometido a una extrema exigencia y un elevado consumo; por lo tanto, mayor contaminación. Por este motivo, se ha incrementado en el sector marítimo la conversión de motor de combustión a motor eléctrico.

Nauta Systems es distribuidora de los motores Oceanvolt para España y Portugal y cuenta con profesionales que se encargan de estudiar el área de competencia para diseñar un sistema de propulsión, acumulación y recarga adaptado a las necesidades del trabajo. Además, para ello, los clientes no tienen que trasladar la embarcación y pueden contar con el habitual mecánico o instalador de confianza para realizar el trabajo. Esto se debe a que el departamento técnico dirigido por un ingeniero naval, se encarga de atender las diferentes necesidades de los instaladores en cualquier parte de España o Portugal, de realizar la prueba de mar y la certificación del trabajo finalizado.

Sistemas no contaminantes para los profesionales El motor eléctrico para barcos ha comenzado a implementarse en múltiples industrias del entorno marino: remolcadores, ferries, barcos de mantenimiento de parques eólicos marinos, etc. Estos avances también han llegado a sectores profesionales relacionados con la náutica deportiva, como las embarcaciones semirrígidas de marinería o las embarcaciones de chárter. De hecho, los motores eléctricos para barcos han posibilitado el desarrollo de nuevas líneas de negocio, aprovechando sus cualidades. Por ejemplo: el chárter en áreas protegidas en las que está prohibido navegar con motores de combustión o, aún más sorprendente, el chárter de embarcaciones con motor eléctrico para realizar el avistaje de aves, debido a que la navegación es tan silenciosa que las aves no se asustan, lo mismo ocurre con el avistaje de cetáceos.

En el ámbito de la piscicultura y acuicultura, los motores eléctricos cuentan con varias ventajas, las ya conocidas en cuanto a la protección del medioambiente y las más específicas como el control online del funcionamiento del motor, así como un importante volumen de datos fundamentales para la gestión de flotas, como consumos, velocidades, horas de uso, etc.

Las marinas y puertos están realizando un gran esfuerzo en el camino hacia la sostenibilidad y la descarbonización. En estos ámbitos, es fundamental la implementación de propulsores eléctricos que aportan calidad al servicio, a la calidad del agua del puerto y también reducen considerablemente la contaminación acústica.

La empresa también trabaja directamente con diseñadores de embarcaciones y con astilleros que producen embarcaciones nuevas y que requieren asistencia técnica para el correcto cálculo de potencia, estructura y autonomía para sus proyectos.

Nauta Systems trabaja para ofrecer los mejores servicios de España Nauta Systems es una empresa joven, innovadora, creada por personas de amplia y comprobada experiencia en el mundo náutico. Su principal ventaja comparativa con las otras pocas empresas del sector es el departamento técnico dirigido por un ingeniero naval que diseña el sistema ideal y acompaña al cliente durante todo el proceso de conversión. De esta forma, permite configurar un equipo perfectamente dimensionado a las necesidades de uso de cada cliente, tanto para profesionales como para particulares.

Los sistemas ofrecidos son de probada calidad, cumplen con las más estrictas normas ISO y cuentan con reconocimiento internacional. Nauta Systems es un aliado fiable de las personas trabajadoras del mar que lo respetan más allá de su espacio de trabajo.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia del SEO para los psicólogos que desean posicionarse en internet ADHESIVOSEMBARRADOS crea looks únicos para el off road Destino Australia para mejorar el inglés Baie-Car, fabricantes especialistas en ventanas para transportes de empresas JP Tró Extract, un suplemento alimenticio con propiedades para cuidar la piel