¿Qué es un asesor energético para empresas y por qué será necesario en un futuro?, por Tarifasluzpymes.com

lunes, 18 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

La tendencia actual del precio de la energía eléctrica y del gas es al alza, lo que supone un incremento en el coste de operación de todas las empresas. En este contexto, un asesor energético en Valencia, o bien en el resto de provincias de España, puede proveer los conocimientos necesarios para generar un ahorro y lograr una eficiencia mayor. Si bien la contratación de este tipo de profesionales no está del todo popularizada en España, en los últimos tiempos son cada vez más las pymes y los negocios que acuden a este tipo de servicios.

En este sentido, la firma de asesoría energética Tarifaluzpymes ofrece un servicio de consultoría para determinar la situación energética de una empresa y así poder tomar acciones para lograr una reducción en el gasto. Además, la compañía cuenta con una calculadora de potencia eléctrica para empresas que está disponible online y con la que es posible trazar con precisión cuál es la cantidad de KWp que cada negocio requiere.

Funciones y ventajas de contar con un asesor energético en Valencia El objetivo de este tipo de especialistas es guiar a sus clientes para conseguir un ahorro de energía y elegir las mejores tarifas de luz. Un asesor energético cuenta con capacitación técnica y académica para llevar adelante su trabajo. De esta manera, es posible conseguir un ahorro en la factura de luz optimizando el suministro.

Los profesionales que integran el equipo de Tarifaluzpymes conocen todas las variantes del mercado energético, por lo que pueden escoger la opción que mejor se ajusta a las necesidades de cada cliente. Además, disponen de una red de contactos con distribuidores que les permite conseguir para sus clientes energía más económica que la que se gestiona por cuenta propia.

Con un plan de administración energética planificado y ejecutado por uno de estos profesionales, es posible disfrutar de beneficios económicos a largo plazo. Asimismo, el control continuo del consumo eléctrico permite acceder a oportunidades para introducir nuevos modelos de ahorro. En el mismo sentido, la investigación del gasto energético se traduce en consejos para reducir la cantidad de la factura de la luz.

Tarifaluzpymes dispone de una calculadora de potencia eléctrica para empresas Esta empresa dispone de una calculadora online disponible en su sitio web que sirve para conocer la potencia eléctrica pico que una empresa necesita. Este recurso ha permitido conseguir un ahorro continuo en la factura de la luz a muchas compañías que habían contratado más kw que los que necesitaban. En este sentido, cada kw de potencia reducido supone un ahorro de 65 € al año.

Con Tarifaluzpymes, es posible acceder a los servicios de un asesor energético en Valencia, contar con un diagnóstico y después con un plan y distintos recursos para conseguir una reducción en el gasto eléctrico.



