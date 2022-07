Más de 3.000 plazas en formación de oferta de turismo y tic para trabajadores y autónomos Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 13:43 h (CET) El Ministerio de Trabajo y Economía Social sigue apostando por la formación 100% subvencionada como principal medio para la recualificación de los profesionales Durante los últimos meses se ha iniciado la ejecución de dos nuevas convocatorias de formación enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que están 100% subvencionadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El objetivo de la formación de oferta es ayudar a los trabajadores y autónomos a cumplir con las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal, así como mejorar las competencias y habilidades para dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo, facilitando el reciclaje y la cualificación profesional.

Algunos de los objetivos de estos cursos de formación, que no tienen ningún coste económico, son:

Mejorar las competencias profesionales e itinerarios de empleo y formación.

Mejorar la empleabilidad de las trabajadores con mayores dificultades.

Acreditar las competencias adquiridas por formación. Para favorecer el desarrollo personal de los profesionales y promover mejores oportunidades laborales con la adquisición y mejora de las competencias relacionadas a los cambios tecnológicos y la transformación digital, surge la convocatoria de Tecnologías de la información (TIC): https://www.cursosfemxa.es/expedientes-estatal-tic

Por otra parte, está la convocatoria de formación subvencionada dirigida a la recualificación profesional de los trabajadores ocupados del ámbito sectorial del turismo que tiene como objetivo relanzar y mejorar la competitividad de la industria turística: https://www.cursosfemxa.es/expedientes-estatal-hosteleria-centros

Toda esta formación está 100% subvencionada por lo que no representa coste alguno para los participantes ni consume créditos de formación de las empresas. El Ministerio de Trabajo y Economía Social contribuye, de esta forma, a la formación continua de los trabajadores, mejorando su capacitación para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y atendiendo a los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas.

Los cursos disponibles son todos especialidades del SEPE y la consulta o inscripción se puede realizar desde las siguientes páginas:

Convocatoria de tecnologías de la información: https://www.cursosfemxa.es/expedientes-estatal-tic

Convocatoria para el sector de hostelería y turismo: https://www.cursosfemxa.es/expedientes-estatal-hosteleria-centros Reactiva la formación y despega como profesional.

