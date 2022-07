La startup Zinkee gana la V edición de Venture on the Road

Zinkee, la startup ganadora de la V edición de Venture on the Road, ha desarrollado un software de gestión empresarial que permite trabajar a los equipos desde cualquier dispositivo: sin duplicidad de trabajo ni interrupciones. Venture On the Road cumple este año su quinta edición buscando talento a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los dos hubs tecnológicos de referencia en España El jueves 14 de julio se celebró la gran final de la V edición de Venture on the Road en las oficinas de Wayra en Gran Vía. Una iniciativa organizada por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, a la que se suma en esta edición Google for Startups como colaborador.

La startup sevillana Zinkee se impuso ante las otras cinco finalistas tras la valoración de un jurado compuesto por Dario Méndez (co-fundador de El Tenedor, mentor de SeedRocket y Business Angel), Yolanda Pérez (Directora de BStartup), Paloma Castellano (Directora de Wayra), Ignacio Liñán (Departamento Promoción ENISA) y Beatriz Imedio (Community Builder & Corporate Strategy de Seedrocket).

Zinkee a través de su software de gestión empresarial ayuda a las empresas a crecer. Su plataforma en la nube permite trabajar a todo el equipo de manera eficiente desde cualquier dispositivo: sin duplicidad de trabajo ni interrupciones.

Las otras startups finalistas de esta V Edición de Venture on the Road en cada comunidad autónoma fueron las siguientes:

3D Click : Fue la ganadora de Venture on the Road Vigo. Su plataforma online facilita el diseño del packaging, pudiendo prototipar, personalizar y validar diseños de envase en 360 grados de una manera fácil y ágil.

: Fue la ganadora de Venture on the Road Vigo. Su plataforma online facilita el diseño del packaging, pudiendo prototipar, personalizar y validar diseños de envase en 360 grados de una manera fácil y ágil. Nivimu : Fue la ganadora de Venture on the Road Murcia. Solución en la nube para digitalizar y automatizar todos los procesos relacionados con recursos humanos, incluyendo el registro de la jornada laboral, y así generar big data para el análisis y la toma de decisiones.

: Fue la ganadora de Venture on the Road Murcia. Solución en la nube para digitalizar y automatizar todos los procesos relacionados con recursos humanos, incluyendo el registro de la jornada laboral, y así generar big data para el análisis y la toma de decisiones. Nyxell : Fue la ganadora de Venture on the Road Zaragoza. Aplicación móvil que permite comprar entradas de ocio nocturno para evitar las colas, además de permitir a los locales una mejor gestión de los eventos y fiestas.

: Fue la ganadora de Venture on the Road Zaragoza. Aplicación móvil que permite comprar entradas de ocio nocturno para evitar las colas, además de permitir a los locales una mejor gestión de los eventos y fiestas. Startquake : Fue la ganadora de Venture on the Road Gijón. Ha desarrollado un sistema personalizado de medición de la velocidad del envejecimiento basado en el poder predictivo de la Inteligencia Artificial (IA) y alimentado por datos biológicos.

: Fue la ganadora de Venture on the Road Gijón. Ha desarrollado un sistema personalizado de medición de la velocidad del envejecimiento basado en el poder predictivo de la Inteligencia Artificial (IA) y alimentado por datos biológicos. Trak: Fue la ganadora de Venture on the Road Bilbao. Su software monitoriza el proceso de rehabilitación de cualquier paciente a través de la inteligencia artificial. Mediante esta tecnología, el paciente se siente asistido en su proceso de recuperación desde casa. Tras los pitches de los finalistas, la final de esta edición siguió el formato habitual del evento y acogió en el escenario a un referente del ecosistema emprendedor nacional, en esta ocasión Darío Méndez, cofundador de El Tenedor y Business Angel. Darío habló sobre su experiencia como inversor y emprendedor en su keynote. Además, también contó con la presencia de las representantes de cada una de las entidades organizadoras de Venture on the Road. Paloma Castellano (Directora de Wayra Madrid), Yolanda Pérez (Directora de BStartup), y Sara Martín (Manager de SeedRocket) presentaron el programa, sus objetivos y las conclusiones de esta V Edición. En representación del partner Google for Startups acudió Tamara Lucas, Marketing manager de Google for Startups ES.

Durante esta V Edición, el roadshow Venture on the Road ha visitado un total de seis ciudades españolas para localizar el mejor talento y las startups más prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los hubs tecnológicos de referencia en España. En concreto, el evento itinerante ha pasado por Sevilla, Gijón, Vigo, Bilbao, Murcia y Zaragoza. En las convocatorias se han presentado un total de 147 startups, han asistido más de 180 inversores interesados en sus nuevas ideas y se ha contado con keynotes de los grandes referencias en el sector como Marcos Alves; Pablo Carallo; Rafa Garrido; Laura Urquizu y Juan Margenat.

Zinkee al convertirse en ganador de la final del V Venture on the Road recibirá como premio el asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, la participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a sus talleres y formaciones. Además, será parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta $25,000 en créditos válidos durante 9 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform + acceso a Google for Startups Campus Madrid durante 6 meses.