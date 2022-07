Los suplementos alimenticios de La Tienda De Cristóbal Emprendedores de Hoy

sábado, 16 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Para mejorar la nutrición y tener energía en el día a día, cada vez son más las personas que eligen tomar suplementos alimenticios como un complemento de su dieta. Ya sea para llegar a ciertos requerimientos diarios de macronutrientes o para reforzar el sistema inmunológico, consumir suplementos de origen natural tiene múltiples beneficios en la salud.

Los suplementos de La Tienda De Cristóbal tienen como ingrediente principal elementos de origen natural con propiedades medicinales, tales como la Ganoderma Lucidum, un hongo milenario de origen chino, cultivado de manera orgánica por la Compañía DXN en Malasia.

Un complemento alimenticio 100 % natural Los suplementos alimenticios han ganado popularidad principalmente en el ámbito de la belleza y de los deportes, pues aportan nutrientes que no siempre se llegan a obtener a través de la alimentación. Las cualidades benéficas que estos productos tienen en la salud y el rendimiento físico, así como también en el cuidado de la piel, el cabello y las uñas, los vuelven una opción superior. Más aún cuando se trata de suplementos de origen natural, que no poseen ningún agregado químico y aportan todas las bondades de sus ingredientes orgánicos, sin los efectos secundarios indeseables asociados a los fármacos sintéticos.

Los suplementos DXN están elaborados con “el hongo de la inmortalidad”, también conocido como Reishi o como Ganoderma Lucidum por su nombre científico. Este componente es cultivado y extraído naturalmente y ha sido usado como adaptógeno y estimulante del sistema inmunitario, por lo cual ha demostrado su eficacia en el tratamiento de múltiples enfermedades.

¿Cómo consumir los suplementos? Si bien no todas las personas requieren tomarlos, incorporarlos en la dieta diaria marcará una diferencia, si se los consume como complemento de una dieta sana y equilibrada.

Los suplementos alimenticios DXN vienen en diferentes presentaciones que pueden adquirirse en cápsulas o en polvo. Los comprimidos se toman por la mañana en ayunas o antes de dormir, según cada componente, mientras que el polvo puede diluirse con agua o incorporarse en diferentes preparaciones como batidos, infusiones u otros alimentos.

La Tienda de Cristóbal ofrece online una variedad de suplementos alimenticios de origen natural, que aportan todas las propiedades medicinales de la Ganoderma Lucidum. Además, el catálogo brinda las especificaciones de cada uno de sus beneficios, junto a recomendaciones de modo de consumo y frecuencia. Con distribución en España, Francia y Portugal, La Tienda de Cristóbal es el lugar especializado ideal para adquirir todo tipo de productos de origen natural.



