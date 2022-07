Cómo evitar la candidiasis en verano Emprendedores de Hoy

La candidiasis es una infección ocasionada por la candida albicans, un tipo común de hongo que afecta a 3 de cada 4 mujeres en algún momento de su vida.

Este hongo, llamado Candida, afecta diferentes partes del cuerpo, la zona íntima, el sistema digestivo y la piel. Puede aparecer en la zona íntima, generando irritación, inflamación y enrojecimiento de cada zona afectada. Cuando la población de probióticos (bacterias buenas) disminuye, los hongos microbianos oportunistas se aprovechan del crecimiento excesivo. Existen diferentes productos que pueden reducir la cándida.

Los expertos afirman que la mala alimentación, el exceso de hidratos de carbono y azúcares propicia el aumento de este hongo, por lo que es adecuado mejorar los hábitos alimenticios. También se cree que esta infección se presenta por un uso excesivo de antibióticos, uso de ropa interior sintética, humedad, cambios hormonales y consumo en exceso de alcohol. Es aconsejable que las mujeres que padecen esta infección eviten permanecer con ropa interior mojada durante largo tiempo y restrinjan el consumo de anticonceptivos orales.

Entre los productos indicados para tratar la candidiasis se encuentran fórmulas efectivas como Candiclean, Candisan, Candismic Plus, Probiot 20000 y Ozone Intima. Estas soluciones alivian la sintomatología, reducen la fuerza del hongo y optimizan la funcionalidad del sistema inmunitario. Se pueden encontrar en BIBEFY, marketplace especializado en el sector que ofrece productos naturales y de herbodietética a precios asequibles.

¿Cómo tratar la candidiasis de forma efectiva? Candiclean Candiclean es un producto de Soria Natural. Es el producto ideal para reducir la colonización por levaduras como la candidiasis. Está formulado a base de aceite esencial de orégano y aceite esencial de clavo, los cuales tienen propiedades antifúngicas. Se recomienda tomar de 1 a 3 comprimidos diarios.

Candisan Candisan es un producto de sura vitasan con una fórmula sinérgica a base de ácido caprílico en sus diversas formas, extractos de plantas altamente concentrados (ajo desodorizado, semilla de pomelo, extracto de orégano, suma, echinácea, pau d’arco, nogal) y selenio. Todos estos componentes lo hacen ideal para controlar la población de levaduras.

Candismic Plus Candismic Plus de Bioserum es una fórmula a base de ácido caprílico, pomelo, orégano, própolis, bromelaína y papaína. Contiene Vitamina A que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Este producto cuenta con los estudios de la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, los cuales han determinado que Candismic Plus contiene 12 principios volátiles con función antifúngica (63 % del volumen total), antibacteriana, antioxidante y antiinflamatoria.

En 2017 se realizó un estudio en 20 farmacias de Navarra, en el que la sintomatología del 100 % de la población se ha reducido a lo largo del tratamiento. El 75 % de la población analizada no presentó recurrencia de la patología durante el periodo de seguimiento y el 100 % de las respuestas analizadas confirmaron que volvería a tomar el producto o lo recomendaría a sus familiares y/o amigos.

Probiot 20.000 15 sob Art. Agricol Tener una microbiota equilibrada es primordial para la prevención de la candidiasis.

Probiot 20.000 flora íntima aporta fermentos lácticos combinados con probióticos y vitaminas para ayudar al normal mantenimiento de la flora vaginal.

Por 1 sobre Probiot 2000 flora íntima aporta: 20.000 millones de ufc de Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Propionibacterium frendeureichi y Lactobacillus gasseri

Se debe tomar 1 sobre en ayunas, vertiendo el contenido del sobre en 1 vaso de agua templada, agitar y beber

Ozone intima 300 ml Activozone Para prevenir infecciones es muy importante mantener una higiene de la zona íntima. Ozone intima es una crema higienizante íntima formulada con una mezcla equilibrada de aceites ozonizados de oliva y girasol, tensoactivos muy suaves, naturales y derivados de aminoácidos, y extracto de avena.

Los aceites ozonizados conservan muchas de las propiedades y beneficios del ozono, como agente higienizante, regenerativo y antioxidante. Al aplicarse sobre la piel, el ozono se libera. Este actúa sobre los agentes patógenos transitorios añadiendo cargas negativas, desestabilizando su metabolismo y evitando su proliferación. Además, el ozono también promueve la activación de mecanismos endógenos del organismo que intervienen activamente en la recuperación y regeneración de la piel y las mucosas, respetando el pH de la zona íntima. Hidrata profundamente y está indicado para todas las edades, pudiendo ser utilizado también durante el embarazo.



