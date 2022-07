Tratamientos para mejorar la salud y estética bucal, en la clínica Oralmedic Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 12:28 h (CET)

Una necesidad que surge en diferentes momentos en la vida es la búsqueda de un tratamiento de odontología profesional, ya que la salud dental se debe cuidar desde el ciclo de crecimiento y mantener a lo largo de la adultez. Con la idea de ofrecer un servicio completo, la clínica dental Girona, Oralmedic, pone a disposición una amplia variedad de tratamientos, enfocados en mejorar la salud y estética bucal.

Procedimientos profesionales en clínica dental Oralmedic El cuidado de los dientes es uno de los aspectos más importante no solo para la apariencia física, sino también para el bienestar de la persona. Por este motivo, la atención de la salud dental ayuda a prevenir problemas graves que, con el paso del tiempo, inciden en daños en las encías o dientes, incluso puede darse hasta la perdida de estos. En este sentido, Oralmedic trabaja con dentistas especializados en las diferentes áreas, para ofrecer soluciones específicas para cada paciente.

En Oralmedic, se enfocan en elaborar un trabajo odontológico integral que se encarga del chequeo, revisión y procedimientos de corrección de todas las patologías de la boca, manteniendo la salud bucal. Una de las especialidades más buscadas es la periodoncia, que trata problemas en las encías y todos los tejidos que se encargan de sostener la pieza dental. Con este fin, se elimina la placa y el sarro, que son los causantes de la gingivitis. Cuando esta no se trata puede pasar a un estadio más grave, la periodontitis, la cual destruye progresivamente los tejidos dentales, llevando a la perdida de estos.

Los implantes dentales son una alternativa segura ante la perdida de dientes, pudiendo reponer una o varias piezas. En Oralmedic, trabajan con la última tecnología en plasma rico en factores de crecimiento para minimizar las molestias y la inflamación que pudiera ocasionar el post-operatorio.

Corregir la mala posición dental con ortodoncia Desde el crecimiento hasta la edad adulta, la estructura dental puede presentar malformaciones que afectan el funcionamiento de los dientes, por lo que la clínica dental utiliza diferentes métodos profesionales de ortodoncia con los cuales se resuelve la mala posición de los dientes, dando como resultado una sonrisa funcional y agradable.

Para conocer todo lo que ofrece la clínica, Oralmedic cuenta con un sitio web en el que se puede solicitar una cita directa, así como profundizar en el enfoque de sus tratamientos.



