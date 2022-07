Miles de barcos deberán cambiar su motor por uno eléctrico Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 12:17 h (CET)

Poco a poco, miles de barcos de recreo y también los profesionales deberán ir cambiando su motor de combustible fósil por uno eléctrico, algo que se debe a que los motores eléctricos para barcos han desarrollado su tecnología y son cada vez más accesibles. Un motor eléctrico es silencioso, no emite gases contaminantes y elimina el riesgo de vertido de hidrocarburos al agua.

El uso de un barco eléctrico supone múltiples beneficios para el entorno y para los usuarios. Por esta razón, cada vez más personas se enfocan en la conversión de sus embarcaciones, contratando para ello a empresas especializadas en este sector como Nauta Systems.

Beneficios de la propulsión eléctrica para embarcaciones En una sociedad cada vez más consciente de la importancia de cuidar y respetar el medioambiente, las opciones de movilidad eléctricas o híbridas se vuelven cada vez más presentes. A diferencia de la industria automotriz, la industria náutica apuesta por la conversión de barcos en lugar de un reemplazo total de la embarcación.

En ese sentido, los especialistas han señalado numerosas ventajas de tener un barco eléctrico. La sustitución de motores de combustible fósil por una propulsión eléctrica o híbrida supone la recuperación de la embarcación, debido a que este proceso se lleva a cabo cuando el motor cumple su vida útil. Al reemplazar el motor, el barco puede continuar con sus navegaciones de una manera más segura para los usuarios y para el planeta.

Las embarcaciones con propulsión eléctrica se caracterizan por tener cero emisiones de gases contaminantes, por lo cual no cuentan con limitaciones en zonas de protección ambiental. Asimismo, este tipo de motores suelen requerir menos mantenimiento que los convencionales. Esto supone un ahorro de tiempo y dinero para sus propietarios, pues las baterías pueden durar hasta 30 años.

Por otra parte, un barco eléctrico de vela se caracteriza por generar su propia energía. Esto quiere decir que al navegar a vela a una velocidad determinada, el mismo motor genera electricidad, haciendo uso del giro de la hélice. Este proceso permite recargar la batería de forma automática, lo cual aporta mayor autonomía a la embarcación.

Los servicios de conversión a barco eléctrico o híbrido para particulares de Nauta Systems Orientado en promover la navegación sostenible, Nauta Systems se ha posicionado en el mercado como una de las principales compañías en ofrecer soluciones efectivas de sistemas de potencia y propulsión eléctricas e híbridas para embarcaciones. Esta compañía es distribuidora exclusiva en España y Portugal de Oceanvolt, una de las marcas con mayor reconocimiento global en este sector.

Los profesionales de Nauta Systems llevan a cabo un análisis exhaustivo de la embarcación para determinar el tipo de motor que se debe usar y qué capacidad de baterías, para determinar la autonomía, según sus características y el plan de navegación.

Las opciones de electrificación de un barco son diversas, por lo cual los expertos tienen en cuenta aspectos claves como el plan de navegación habitual, aspectos técnicos y de diseño, para la implantación de la propulsión eléctrica adecuada. A través de la página web de Nauta Systems, es posible contactar a los técnicos especializados y recibir asesoramiento para instalar la propulsión adecuada.



