El Derecho y la Toga facilita la comprensión del mundo legal a estudiantes y profesionales

viernes, 15 de julio de 2022, 12:21 h (CET)

El lenguaje profesional empleado en el derecho es muy técnico y todos los documentos relacionados están redactados de una manera que suele ser compleja de comprender por las personas que están comenzando en el ámbito.

Debido a este problema, muchos necesitan materiales de apoyo que simplifiquen los conceptos de las leyes y códigos, de tal manera, que sean fácilmente comprensibles. En este sentido, destaca El Derecho y la Toga por presentar un conjunto de libros dedicados a exponer el contenido legal a un nivel explicativo más sencillo para que estudiar derecho sea más fácil para estudiantes y profesionales.

Libros digitales que facilitan el estudio de las leyes Una de las características más distintivas del derecho es el amplio volumen de conceptos empleados para exponer sentencias, leyes, etc. Esto se debe al tipo de lenguaje utilizado que, si bien es necesario y propio del campo jurídico, también expone una dificultad para su comprensión, que obliga al lector a releer los textos varias veces para asimilar el contenido. Por esta razón, El Derecho y la Toga ofrece en su página web una galería de libros que expone las leyes, códigos y reglamentos de una forma más entendible que mejora su legibilidad.

Para esto, utilizan un formato de redacción secuencial en el que se muestra el texto de las leyes de manera idéntica, pero modificando el orden en el que se manifiestan los factores. De esta manera, el texto presenta el antecedente o hecho seguido del sujeto, la acción y finalmente la consecuencia.

Con este formato, se puede adquirir el conocimiento de los artículos de la ley, mediante una lectura fluida y entendible sin la necesidad de la memorización.

¿Cómo son los libros de El Derecho y la Toga? La biblioteca legal de El Derecho y la Toga presenta una serie de libros digitales seccionados en las diferentes categorías que componen el saber jurídico. A su vez, estos se encuentran separados en dos grandes grupos, de acuerdo al público al que están destinados, diferenciando los libros profesionales y low cost.

Los primeros están destinados a quienes ejercen el derecho y necesitan mayor profundidad en el conocimiento de las leyes, mientras que el segundo grupo se enfoca en presentar el conocimiento legal con un lenguaje más sencillo para estudiantes. En este sentido, low cost divide sus libros en secciones de derecho civil, constitucional, penal, mercantil, laboral social, administrativo, seguridad social y fiscal-tributario.

Cada una de estas categorías tiene un color asignado, de la misma forma que el propio texto de los libros, que usa varios colores para señalar el título, epígrafe, capítulo, subsecciones, etc. Además, los libros digitales utilizan un índice sistemático y un índice por artículos, lo cual permite a la persona seguir un estudio sencillo, organizado y preciso que le ayuda a aprender mejor y más rápido las leyes.

Los libros digitales de El Derecho y la Toga presentan tanto a estudiantes como a profesionales del derecho un material de estudio que simplifica la comprensión y aprendizaje de las leyes en España.



