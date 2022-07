El impacto del coaching en las organizaciones Emprendedores de Hoy

El acompañamiento para el desarrollo emocional de los empleados ofrece importantes beneficios para las empresas.

Desde hace varios años, se han creado técnicas que impulsan el crecimiento de líderes capaces de guiar a la compañía a cumplir sus objetivos. Con este enfoque, Grupo Santalá demuestra el gran impacto del coaching en las organizaciones.

Cuál es la importancia de coaching hoy en día El coaching es un proceso de entrenamiento que impulsa a los trabajadores a desarrollar todo su potencial, tanto para mejorar su rendimiento individual, como para que su actividad laboral sea más efectiva. Este tipo de intervención influye directamente en la forma de trabajo, ya que las personas incorporan competencias y habilidades que potencian la comunicación asertiva, elevan los coeficientes de inteligencia emocional y generan un liderazgo consciente.

En la actualidad, los escenarios de desarrollo corporativo han presentado diferentes cambios, por esta razón, tanto los empleados como los líderes de una organización precisan desarrollar las nuevas competencias que incluyen -entre otras- saber comunicar con claridad, escuchar activamente, dar feedback, trabajar en equipo y ser coherentes entre los valores declarados y los vividos. Se ha demostrado que las habilidades blandas potencian el clima laboral e impactan favorablemente en la gestión de los resultados. También es importante destacar que los clientes definen sus metas, las habilidades a desarrollar y los indicadores de medición o KPI´s que definen cuantitativamente los resultados a alcanzar.

Por todos sus beneficios, el coaching organizacional es la disciplina en la que se apoyan las empresas para preparar diariamente los escenarios de trabajo en los que precisa moverse para alcanzar sus objetivos.

Impacto actual del coaching en las empresas Después de implementar estas habilidades, muchas empresas afirman haber notado un cambio en toda su estructura laboral, principalmente porque replantearon sus objetivos para evitar frustraciones por no cumplirlos de la forma que esperaban. De la misma manera, cuentan con una forma más asertiva de solucionar los problemas e, inevitablemente, los trabajadores se ven más motivados, porque la capacitación les proporciona la forma correcta de autoconocimiento para conseguir sus propias metas.

Mientras el equipo de trabajo esté bien, los objetivos de la compañía se pueden cumplir, es por ello que muchas organizaciones buscan un coach que sea capaz de desarrollar al máximo sus resultados.

El Grupo Europeo de Formación en Coaching Profesional ofrece diferentes programas exclusivos para formar coaches, avalados por diferentes organizaciones que destacan su eficiencia. De la misma manera, ofrece capacitaciones in company y desarrollo de programas de coaching para las empresas. Para conocer toda su gestión a nivel mundial, Grupo Santalá cuenta con una plataforma web en la que detallan sus diferentes programas para desarrollar profesionales capaces de seguir impactando en el día a día y el futuro de las organizaciones empresariales.



