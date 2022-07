La empresa de reformas de baños en Madrid (IMR) ayuda a revalorizar las casas modernizándolas Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 11:25 h (CET)

Se dice que estar a gusto en el baño es sinónimo de estarlo en la casa. Todas las personas quieren oír términos como baño moderno, estilo y decoración, muebles actuales o tendencias, pero este 2022 esto va a salir más caro.

El mercado inmobiliario sube con fuerza. Tras estar las personas todo el día metidas en casa por la pandemia, la gente quiere cambiar de vivienda. Las notarías reportan un aumento significativo de compraventas de casas, y ¿esto qué supone?

A mayor demanda, mayor precio. Eso, por un lado, pero además hay poca oferta, lo que conlleva a que se tendrá que elegir muchas veces algo que no gusta demasiado al comprador, por lo que conllevará reformas. En relación con lo anterior, lo que los compradores quieren realizar en primer lugar una vez tienen las llaves en la mano son las reformas integrales de baño, seguida de la reforma de la cocina, porque son las estancias a las que más importancia se les da. Y no lo dice cualquiera, lo corrobora Reformas de baños en Madrid (IMR), que tiene más de diez años de experiencia en el sector.

Muchas veces se hace para vender las casas y así sacar rendimiento a la operación y, cuando los baños y las cocinas se ven modernos, la revalorización del precio de cada vivienda es sobre todo en las ciudades grandes y aumenta considerablemente.

El único escollo se halla en el aumento de los precios de los materiales que están haciendo mella en los presupuestos, los cuales día a día cambian con los precios en la bolsa. De hecho, actualmente, según las empresas de reformas de baños, es prácticamente imposible garantizar un presupuesto totalmente cerrado, ya que hay precios de materias primas y sanitarios que cambian de un mes para otro.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.