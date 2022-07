Schaeffler organiza el 'Climate Action Day' a nivel mundial Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 14:07 h (CET) 'Climate Action Day' global con unos 4.000 workshops en los aproximadamente 200 emplazamientos del Grupo Schaeffler. Más de 20.000 ideas y sugerencias recibidas de alrededor del mundo para reducir las emisiones de CO2. El 'Climate Ride' apoya los proyectos de sostenibilidad. Se ha reforzado notablemente el compromiso con la protección del clima El 22 de junio se celebró el 'Climate Action Day' en todos los emplazamientos de Schaeffler a nivel mundial, desde Herzogenaurach, Alemania, a Elgoibar, España, desde Caldas da Rainha, Portugal, a Taicang, China, y desde Port Elizabeth, Sudáfrica, a Fort Mill, EE. UU. Cada uno de los aproximadamente 83.000 empleados del Grupo Schaeffler dejó de trabajar durante 90 minutos para centrarse en cuestiones relacionadas con el clima. A través de su participación en unos 4.000 workshops, propusieron una gran variedad de ideas para reducir las emisiones de CO2 mediante materiales verdes, producción verde y productos verdes, así como sus propias acciones en sus áreas respectivas dentro de la empresa. Los workshops se celebraron virtualmente o en grupos pequeños, tanto en las oficinas como en las plantas de producción.

Un viaje compartido hacia la neutralidad climática

Schaeffler se ha comprometido con el objetivo de 1,5 grados definido en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y ha fijado ambiciosos objetivos respecto al medio ambiente para todo el grupo. "El 'Climate Action Day' mundial ha sido un hito importante y una señal potente del camino que recorremos juntos hacia la neutralidad climática. Resalta el inmenso ímpetu y energía que tenemos en Schaeffler para construir un futuro más sostenible", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler. "Porque solo podremos alcanzar nuestros ambiciosos objetivos climáticos si todo el mundo se compromete a colaborar y trabajar conjuntamente".

El Grupo Schaeffler quiere operar como empresa climáticamente neutra a partir de 2040. Este objetivo abarca la totalidad de la cadena de suministro de la empresa. La producción propia de Schaeffler (Alcances 1 y 2) será neutra climáticamente incluso antes, en 2030.

Miles de ideas para proteger el clima

El 'Climate Action Day' fue un acto global en el que se involucraron todos los aproximadamente 83.000 empleados de Schaeffler. En los distintos eventos se subrayó la importancia del tema "clima y protección del clima" para Schaeffler y de lo importante que es alcanzar los objetivos establecidos por la empresa. "Con el 'Climate Action Day' hemos creado una experiencia interactiva e inspiradora para hacer más tangible el camino de Schaeffler hacia la neutralidad climática y despertar la pasión, la curiosidad y el compromiso por la sostenibilidad y la protección del clima en Schaeffler", ha explicado Klaus Rosenfeld.

Los empleados de Schaeffler de todos los emplazamientos a nivel mundial expusieron más de 20.000 ideas para proteger el clima a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa, desde el uso de materiales sostenibles hasta el aprovechamiento de fuentes de energía alternativas, pasando por el alquiler de bicicletas eléctricas. Ahora la empresa va a continuar desarrollando y analizando estas propuestas.

Donaciones a proyectos de sostenibilidad

Incluso antes de iniciar los workshops y con el propósito de que el 'Climate Action Day' empezase con buen pie, los empleados de Schaeffler fueron invitados a apoyar activamente los objetivos climáticos de la empresa participando en una iniciativa denominada 'Climate Ride'. En el marco de esa iniciativa, se animó a los empleados a desplazarse hasta su lugar de trabajo de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente: a pie o en bicicleta, usando el transporte público, compartiendo vehículo o conduciendo un vehículo eléctrico. También podían elegir trabajar desde su casa. Por cada una de estas opciones limpias para desplazarse al trabajo, los empleados obtuvieron "puntos de acción", que Schaeffler convertirá ahora en donaciones monetarias a proyectos de sostenibilidad en todo el mundo.

Los detalles completos del compromiso con la sostenibilidad del Grupo Schaeffler están disponibles en su último informe de sostenibilidad: www.schaeffler-sustainability-report.com/2021

