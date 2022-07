Perito Legal elabora informes imparciales y útiles para cualquier proceso judicial Emprendedores de Hoy

En una sentencia publicada en octubre de 2021, el Tribunal Supremo reconoció que las conversaciones de chat, los correos electrónicos y los archivos de audio pueden ser considerados como material probatorio en un proceso judicial. Este fallo es el resultado de un análisis minucioso sobre un recurso de casación que se presentó en la Sala de lo Militar para resolver un expediente disciplinario. En el recurso, la Dirección de Guardia Civil utilizó una conversación de WhatsApp como prueba ante una situación de abandono de cargo.

La sentencia confirma el uso de estas conversaciones de carácter privado, siempre y cuando no se develen detalles sobre la vida íntima, familiar y personal de los implicados. El tribunal también especifica que una captura de pantalla no es suficiente para garantizar la validez de una conversación o un email y, por este motivo, advierte de la necesidad de un informe pericial, con el cual identificar el origen del archivo. La compañía Perito Legal recomienda contratar un perito informático WhatsApp, cuyo conocimiento en el funcionamiento de esta red social permita elaborar un documento con dictámenes completamente imparciales y útiles para el desarrollo de cualquier proceso judicial.

Peritos informáticos El perito informático es el encargado de elaborar un informe científico que sirva para determinar la veracidad y el origen de una conversación que haya tenido lugar en internet. Este perito, también está capacitado para realizar un análisis técnico y objetivo, respaldado por su reconocimiento como experto en informática y entornos digitales.

Con este informe, el juez puede estar seguro de que la identidad de los participantes corresponde con la especificada en los archivos digitales y que el contenido de los mensajes forma parte de una conversación verídica entre las partes involucradas en el proceso. Para el Tribunal Supremo, todos los entornos son capaces de almacenar información valiosa y, por este motivo, la sentencia no solamente recoge las conversaciones de WhatsApp, sino también mensajes intercambiados vía correo, redes sociales, audios y otras plataformas de chat como Telegram.

Servicio de peritaje digital El equipo de expertos que forma parte de Perito Legal está capacitado para elaborar informes periciales completamente imparciales y enfocados en las necesidades específicas de cada caso. Sus peritos se encuentran debidamente habilitados y certificados como colaboradores judiciales expertos en los principales tribunales del país, lo cual garantiza su idoneidad y experiencia en el área a peritar. Por este motivo, Perito Legal invita a todas las personas interesadas en un perito informático para WhatsApp, a que contacten a los expertos judiciales de esta compañía y comiencen con el proceso de elaboración de un informe imparcial que respalde la evidencia de su caso.



