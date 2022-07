Marketing and Schools apuesta por el marketing educativo para actualizar los espacios y mejorar la imagen y reputación del centro escolar Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de julio de 2022, 11:15 h (CET)

El sector educativo es uno de los que requiere de más estrategias de marketing eficientes, que no solo sirvan para atraer a un mayor número de estudiantes, sino también para entregarles a ellos un mejor servicio.

Esto es precisamente lo que hace Marketing and Schools, una agencia de publicidad enfocada exclusivamente al marketing educativo. El objetivo principal de esta empresa consiste en mejorar la imagen, la reputación y la comunicación de colegios y centros de educación infantil, atrayendo así a más familias y más alumnos. Para lograrlo, tienen en cuenta un elemento fundamental, la calidad de los espacios de los centros educativos.

Espacios educativos, elementos clave para la imagen y reputación de un colegio La agencia de marketing educativo Marketing and Schools trabaja con el fin de acompañar a los centros educativos de hoy, ayudándoles a destacar en el sector sobre su competencia, con estrategias de marketing adaptadas a su proyecto educativo. Tras mucha experiencia en el área y habiendo realizado muchos proyectos para diferentes colegios, escuelas y centros de educación infantil, la empresa ha comprobado que la calidad y actualización de los espacios en los centros educativos es fundamental para mejorar su imagen y reputación. De hecho, es un elemento que las personas consideran cuando quieren inscribirse o inscribir a sus hijos, ya que el cuidado puesto en su ambientación y su funcionalidad puede decir mucho acerca de un colegio. Es por eso que entre las estrategias de marketing educativo llevadas a cabo por esta agencia se encuentra la renovación y actualización de los espacios escolares.

Importancia de espacios actualizados en los centros escolares Se ha demostrado que los espacios escolares bien diseñados y ambientados son muy importantes no solo para los estudiantes, sino también para los profesores. De hecho, es un elemento que facilita el proceso de enseñanza e incluso motiva el aprendizaje en los estudiantes. De allí la importancia de que estos estén actualizados y sean innovadores. Marketing and Schools no solo está conformado por profesionales especialistas de la publicidad, sino que además está compuesto por profesores, docentes y expertos en educación que saben cómo influye este aspecto tanto en la pedagogía como en la reputación de un centro educativo. Ellos serán quienes se encargarán de orientar a la escuela y actualizar sus espacios de tal manera que causen un impacto positivo en las personas y atraigan así a más estudiantes, teniendo siempre en cuenta las necesidades y los objetivos académicos de cada centro y los proyectos de innovación que tengan implantados.

En otras palabras, es una estrategia de marketing completa centrada en los espacios de los que dispone el colegio, con el fin de potenciar la reputación del mismo y diferenciarlo del resto de instituciones del sector. El servicio se puede contratar fácilmente a través de la web de la agencia, cuyos expertos evaluarán el caso para ofrecer soluciones y estrategias para la actualización de los espacios escolares.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.