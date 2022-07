Schneider Electric arrasa en esta temporada de premios de diseño Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 13:03 h (CET) Productos de todas las gamas de Schneider Electric han sido reconocidos en los premios de diseño más importantes de 2022, por la innovación en su diseño y por su cuidada ergonomía centrada en el usuario. Esta temporada, los productos y las soluciones de Schneider Electric han obtenido siete IF Design Awards y tres prestigiosos Red Dot Awards Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, celebra el éxito obtenido este año en los premios de diseño más reconocidos del mundo.

Los equipos de diseño de producto e ingeniería de Schneider Electric siguen aplicando décadas de experiencia en la creación de viviendas y edificios seguros, sostenibles, eficientes y sofisticados, proporcionando soluciones inteligentes, conectadas e intuitivas que sigue destacando en algunos de los premios más importantes del mundo.

Estos prestigiosos premios de diseño reconocen y recompensan el excepcional e innovador concepto de diseño y la funcionalidad de los productos de Schneider Electric, además del rol de la compañía a la hora de empoderar a la sociedad para aprovechar al máximo su energía y recursos y alcanzar un mundo climáticamente positivo.

"IF Design Awards: productos capaces de producir y gestionar energía que se adaptan a tu estilo de vida, te protegen y te brindan la oportunidad de llevar una vida sostenible"

Reconocida por 132 expertos de diseño de elevado perfil de más de 20 países por diseñar productos altamente innovadores, Schneider Electric ha recibido siete prestigiosos IF Design Awards en categorías como Hardware y Construcción, Industria/Herramientas e Interfaz para Medios Digitales.

Los productos ganadores de los IF Design Award 2022 son el detector de humo Wiser DC, la gama de controladores SpaceLogic, el nuevo dispositivo de cableado Ovalis, el interruptor de media tensión EvoPact, la solución Facility Expert para el pequeño negocio Advisor, el dispositivo de protección contra sobretensiones Jueshi y la protección de circuitos Clipsal Max9.

El detector de humo Wiser DC está diseñado para proteger la vida de las personas de potenciales incendios domésticos. El dispositivo puede integrarse fácilmente y conectarse de forma inalámbrica con el sistema Smart Home de la compañía Wiser. Además, cuenta con características de diseño inteligente, como la iluminación LED oculta y el botón de tamaño extragrande, que contribuyen a una apariencia minimalista y a la facilidad de uso del producto.

Por otro lado, la serie de controladores SpaceLogic es una parte importante de EcoStruxure Building Operation y ofrece a los clientes la posibilidad de realizar una mejor gestión y análisis de la energía. Su diseño compacto y la integración de funciones reducen el volumen y el coste de la instalación.

Finalmente, la nueva gama Ovalis de dispositivos de cableado asequibles está diseñada para proporcionar un atractivo estético, conectividad y ergonomía a los clientes y para facilitar la instalación a los electricistas.

“La calidad y la fiabilidad son marcas de la casa, pero el diseño de los productos y de las soluciones de Schneider Electric son el elemento diferencial que mejora la experiencia de nuestros clientes,” dice Frederic Beuvry, SVP of Industrial Design and Ergonomics de Schneider Electric. “Nuestro diseño intuitivo crea un entorno que establece una conexión con nuestros productos y soluciones permitiéndoles alcanzar su máximo potencial. Mediante nuestro diseño de producción único, construimos experiencias de extremo a extremo realmente valiosas para nuestros clientes y les inspiramos a llevar una vida sostenible y a remodelar sus negocios con nuestras soluciones innovadoras y eficientes”.

Tres premios de diseño Red Dot, desde el producto al diseño, incluidos dispositivos Smart Home y productos de energía para el hogar

Con un diseño de producto sofisticado, ergonómico y fácil de utilizar, Schneider Electric ha recibido tres reconocimientos notables en los Red Dot Awards 2022.

Los productos ganadores son, una vez más, el detector de humo Wiser DC, junto con el dispositivo de protección contra sobretensiones SEMC-I yPutuo MT - Motor Mechanism, un motor eléctrico que puede operar de forma remota o manual los disyuntores de caja moldeada. Su nuevo diseño deslizante impresiona por su facilidad de uso y eficiencia y permite a los usuarios cambiar fácilmente entre el modo automático y el manual.

“Este año me ha sorprendido especialmente la excepcional creatividad mostrada por los productos premiados, incluidas las soluciones de Schneider Electric,” dice el profesor Dr. Peter Zec, fundador y CEO de Red Dot. “Es realmente impresionante y digno de elogio que sigan surgiendo diseños capaces de sorprendernos por su forma y funcionalidad. Esto deja claro que las circunstancias desfavorables no pueden limitar o paralizar el diseño. Al contrario, cada vez aparecen más ideas y creaciones nuevas y se desarrollan técnicas más futuristas. El hecho de que la calidad de estos productos vaya a la par que su nivel de innovación les convierte en los merecidos ganadores del Red Dot Award: Product Design 2022.”

