Los productos sostenibles y artesanales de Twenty Violets

viernes, 15 de julio de 2022, 10:43 h (CET)

Los productos que se comercializan como sostenibles están ganando un gran terreno en el mercado, a pesar de ser, por lo general, más caros que los convencionales. Esto se debe a que cada vez hay un mayor número de personas concienciadas con respecto al cuidado medioambiental, lo cual influye en su consumo.

Esta misma tendencia se ha visto en los productores, quienes se han enfocado en el empleo de materiales sustentables, marcando la diferencia en el comercio. Un ejemplo de esto es Twenty Violets, una empresa especializada en la fabricación y venta de ropa y complementos para mujer sostenibles. Actualmente, tienen en su catálogo capazos de lujo, elaborados de manera artesanal, empleando materias primas de origen responsable.

Capazos de lujo, elaborados a mano y con materiales sostenibles A día de hoy, Twenty Violets es una empresa totalmente sostenible y respetuosa con el medioambiente en lo que respecta a la producción de capazos. Todos estos productos están elaborados de manera artesanal con materiales reciclados y sostenibles al 100 %, lo cual los convierte en capazos de lujo.

Esto a su vez supone un incremento de su coste, ya que los artesanos de la compañía fabrican cada pieza con cariño y paciencia, aplicando sus conocimientos, habilidades, destrezas y creatividad. Al ser hechos a mano, es imposible que se creen dos productos iguales, por lo tanto, los capazos obtenidos son completamente exclusivos. Así, Twenty Violets ayuda a reducir el impacto ambiental con una producción que no es masiva.

Asimismo, la empresa apuesta por procesos de fabricación conscientes, produciendo capazos de mimbre sostenibles y algodones orgánicos, materiales que tienen un coste elevado. Además, la empresa tiene un riguroso control de calidad con cada producto fabricado.

Todo esto aporta un valor incalculable al producto, un lujo que no es posible encontrar en los productos fabricados de manera industrial.

Capazos de mimbre sostenibles para todos los gustos Twenty Violets dispone de un amplio catálogo de capazos de mimbre sostenibles, de diferentes formas, colores y tamaños, ajustándose a las necesidades de cada comprador. Ya sean rectangulares, redondos, de forma clásica, quien los adquiera puede tener total seguridad de que se encuentra ante un producto 100 % respetuoso con el ambiente.

Desde su página web se pueden adquirir los capazos a costes que van desde los 49 € hasta los 125 €. Un bajo coste, considerando que es un producto de excelente calidad que durará muchos años.

La compañía Twenty Violets ha logrado una total sostenibilidad en la elaboración de los capazos. En lo que respecta a las otras ramas de productos que ofrece, ha adquirido el compromiso de lograr una sostenibilidad absoluta para el 2023, tanto en materias primas como en producción y logística.



