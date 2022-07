La tecnología conquista los Alpes suizos en Jungfrau, el techo de Europa Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 12:19 h (CET) Jungfrau Railways ha aportado a la región algunas de las innovaciones tecnológicas de montaña más novedosas del mundo La Región de Jungfrau, en los Alpes suizos, es un auténtico referente a nivel mundial en cuestión de innovación tecnológica y sostenibilidad en la montaña. Desde que en 2020 se inaugurase el Eiger Express, las conexiones entre las estaciones de Grindelwald y Eigergletscher se pueden realizar en tan solo quince minutos, rebajando el impacto medioambiental al mínimo.

La Región de Interlaken, situada entre lagos, también es un destino apetecible y que destaca por su constante desarrollo tecnológico. Como Capital Europea de la Aventura, Interlaken es el lugar perfecto para realizar numerosas actividades al aire libre, deportivas y de ocio, así como excursiones únicas en tren, autobús y barco. En invierno, Interlaken mantiene conexión con las estaciones de esquí y con las cimas del Jungfraujoch gracias a los más de cuarenta y cinco ferrocarriles de montaña, teleféricos aéreos, telesillas y remontes con los que cuenta.

Las infraestructuras están totalmente preparadas para albergar a los turistas. Por ejemplo, la estación de Grindelwald cuenta con más de mil plazas de aparcamientos y con autobuses lanzadera que comunican la estación con los teleféricos. Esta última terminal es el punto de partida donde el teleférico tricable más moderno del mundo, el Eiger Express, comienza su travesía hacia la cara norte de la famosa montaña Eiger.

Eiger Express: tecnología punta para facilitar la vida al turista

El teleférico Eiger Express es la innovación más puntera de la región; posee hasta 44 cabinas ultramodernas con 26 asientos con calefacción incluida. Todas ellas también están equipadas con calefactores en los parabrisas que evitan que los cristales se empañen, por tanto, las vistas están siempre garantizadas. Las cabinas cuentan con asientos individuales, WiFi y pantallas de información que permiten el máximo entretenimiento y confort en el trayecto. Gracias a este traslado directo, los visitantes pueden llegar a las pistas de esquí de Jungfrau Ski Region más rápido que nunca.

El tricable más moderno del mundo

El Eiger Express es el proyecto de tecnología alpina más avanzado del mundo; mezcla el transporte de personas y mercancías de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente. Gracias a la tecnología tricable, solo necesita siete apoyos, por lo que no ha sido necesario cortar ningún camino forestal. Su situación es inmejorable, a tan solo media hora de la ciudad de Interlaken con multitud de posibilidades en cuestión de alojamiento y conectividad con las principales rutas de tráfico del país, ha supuesto una auténtica revolución en cuanto a comodidad y rapidez de los desplazamientos dentro de Suiza.

Nuevas experiencias ferroviarias en Interlaken

Otro proyecto de relevancia para la región, fue la creación en diciembre de 2022 de una conexión directa entre Montreux e Interlaken gracias al tren GoldenPass Express. La pintoresca ruta, con una vista de ensueño, comienza en el lago de Ginebra, atraviesa la estación de Gstaad, el famoso valle suizo de Simmental, el lago de Thun y finalmente llega a Interlaken. Este nuevo trayecto directo es una extensión de la también memorable línea Brünig, que une Lucerna e Interlaken.

Además, el ultramoderno tren 3S, entre Grindelwald y el glaciar Eiger, ha reducido la duración del viaje en 47 minutos. Conecta directamente el ferrocarril del Oberland bernés con el Jungfraubahn a más de mil metros de altura. Desde la estación del glaciar del Eiger, el tren dirige a los pasajeros a través de un túnel de más de un siglo de antigüedad hasta las nieves y el hielo Jungfraujoch – Top of Europe.

De compras en plena montaña

Grindelwald Terminal es un centro comercial con siete grandes tiendas en el que los visitantes pueden disfrutar de multitud de opciones impensables en plena montaña. Aquí se puede alquilar un equipo de esquí en la misma estación, ya que cuenta con dos instalaciones de almacenamiento de esquí disponibles. Además, contiene más de quinientos sistemas de taquillas, todas ellas con su propia ventilación, calefacción, percheros e iluminación LED.

Reducción activa de las emisiones de CO2

Además de ofrecer comodidades e innovaciones tecnológicas, Jungfrau cuenta con numerosas iniciativas que favorecen el turismo responsable con el medio ambiente.

El Jungfrau Railways tiene por objetivo la reducción de dióxido de carbono y la eficiencia energética en sus trenes de cremallera. La estación de investigación High Alpine se centra en proyectos de mediciones y observaciones de CO2. Sn duda, las preocupaciones ambientales son una parte integral de las actividades de la Región de Jungfrau e Interlaken.

