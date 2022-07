Schneider Electric, Stratus y Avnet Integrated unen fuerzas para crear la innovación del Edge industrial Comunicae

viernes, 15 de julio de 2022, 12:28 h (CET) La colaboración de Schneider Electric, Stratus y Avnet Integrated ofrece a los clientes una solución de microcentros de datos fiable, lista para usar y segura para entornos industriales en Edge. Al incluir software preinstalado, EcoStruxure™ Micro Data Center con Stratus ftServer proporciona una computación más rápida y con una menor latencia para el procesamiento de datos, reduciendo los costes de mantenimiento e incrementando el tiempo de comercialización Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, anuncia su colaboración con Stratus Technologies, líder mundial en plataformas Edge Computing simplificadas, protegidas y autónomas, y Avnet Integrated, un distribuidor mundial de tecnología y proveedor de soluciones. Juntos proporcionarán centros de datos Edge Computing simplificados y sin contacto para la próxima ola de innovación industrial.

Schneider Electric presentó EcoStruxure™ Micro Data Centre con Stratus ftServer en la Hannover Messe 2022. El nuevo microcentro de datos incluye módulos prefabricados, prediseñados y ensamblados en fábrica por Avnet siguiendo los requisitos de los clientes. De esta manera, clientes finales, integradores de sistemas (IS) y distribuidores de Tecnología Operativa (OT) cuentan con una ventanilla única en la que pueden pedir una solución completa, integrada y lista para usar, en una única compra.

Una solución potente, rápida y eficiente para la Industria 4.0

Al combinar una tolerancia a fallos siempre activa, con una fuente de alimentación ininterrumpida y protecciones de ciberseguridad, EcoStruxure Micro Data Centre con Stratus ftServer es una solución potente, rápida y eficiente diseñada para satisfacer las demandas de las aplicaciones industriales en la era de la digitalización.

Testado y validado, EcoStruxure Micro Data Centre incluye software preinstalado como AVEVA™ System Platform. Se trata de una solución integrada en un único armario físicamente protegida, que resuelve la gestión de IT y OT, además de los problemas de latencia de datos y ancho de banda. El resultado es un 40% menos de tiempo de ingeniería de campo, un 7% menos de costes de mantenimiento y un tiempo de comercialización un 20% más rápido.

“Hoy, la Industria 4.0 y la convergencia de IT y OT permiten a los fabricantes alcanzar nuevos niveles de productividad, eficiencia y calidad,” dice Rob McKernan, SVP, Secure Power Europe Region de Schneider Electric. “En Schneider Electric compartimos una misma visión con Stratus y Avnet, que creemos que ayudará a los clientes a transformar sus operaciones industriales y a cosechar los beneficios de la digitalización. Las soluciones estandarizadas que hemos desarrollado conjuntamente reducen significativamente la complejidad de la implementación IT crítica en entornos industriales, liberando un tiempo valioso e incrementando la eficiencia de los procesos para nuestros clientes”.

Pensado especialmente para los rigores de los entornos industriales

EcoStruxure Micro Data Center con Stratus ftServer está disponible en tamaños de rack de 6U, 12U o 24U diseñados específicamente para los rigores de los entornos industriales y alimentados por la tecnología de las soluciones Secure Power de Schneider Electric. El sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) inteligente de la compañía le protege contra los peligros eléctricos, soporte remoto y un apagado calculado. Cada microcentro de datos también cuenta con refrigeración integrada y monitorización ambiental opcional – de temperatura, humedad, fluidos y humo – y seguridad – sensores de puerta y cámara.

El armario de 42U, además, incorpora NEMA-12 con filtros y ventiladores, lo que lo hace ideal para implementaciones más grandes en las que se requiere equipo IT adicional, pero no se dispone de espacio suficiente.

Eficiencia de datos, fiabilidad y seguridad

La capacidad de virtualización del Stratus ftServer permiten consolidar cargas de trabajo como el rendimiento de activos, ejecución de la producción, histórico on-site, aplicaciones automatizadas de manejo de materiales o monitorización y control activos simultáneamente.

Además, la plataforma Edge Computing también puede ejecutar aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial y machine learning con ciberseguridad listas para usar, con software base y sistemas operativos con protocolos de seguridad estándar. Por su parte, Schneider Electric proporciona al armario una mayor protección física gracias a cerraduras, lectores de tarjetas y las capacidades de seguridad y monitorización ambiental NetBotz.

“EcoStruxure Micro Data Center con Stratus ftServer ofrece la fiabilidad, eficiencia, protección robusta y operación sin contacto requeridas por la industria de la automatización,” dice Greg Hookings, Director of Business Development – EMEA de Stratus Technologies. “La solución brinda a las empresas la capacidad de transformar los datos de sus activos críticos de forma segura, tanto si el personal opera en la planta como remotamente. Combinando la protección física y de las aplicaciones con ciberseguridad, los usuarios finales, integradores de sistemas y propietarios pueden implementar la potencia de computación allá donde necesiten y aprovechar los datos cada vez más numerosos que generan las instalaciones de automatización modernas y los procesos en el Edge.”

“Nos entusiasma colaborar con Schneider Electric y Stratus para escalar con éxito la implementación global de EcoStruxure Micro Data Center con Stratus ftServer para aplicaciones en el Edge industrial,” dice Brian Stack, Senior Director de Avnet Integrated EMEA. “Nuestra huella de integración global, junto con nuestra completa línea de soluciones comerciales y de servicios, ayuda a nuestros clientes a optimizar sus recursos de capital, acelerar el crecimiento de las ventas y conseguir su experiencia de marca. Esta combinación ganadora ayuda a los clientes de todo el mundo a disfrutar de las muchas y sobresalientes capacidades y beneficios de la Industria 4.0 a través de la convergencia de IT y OT”.

Sobre Avnet

Como distribuidor líder mundial de tecnología y proveedor de soluciones, Avnet ha atendido las necesidades cambiantes de los clientes durante todo un siglo. Apoyan en cada etapa del ciclo de vida de un producto, desde la idea hasta el diseño y desde el prototipo hasta la producción. Su posición única en el centro de la cadena de valor de la tecnología les permite acelerar las etapas de diseño y suministro del desarrollo de productos para que los clientes puedan obtener ingresos más rápidamente. Década tras década, Avnet ayuda a sus clientes y proveedores de todo el mundo a darse cuenta de las posibilidades transformadoras que tiene la tecnología. Para más información sobre Avnet visitar www.avnet.com.

Sobre Stratus

Stratus garantiza la disponibilidad continua de las aplicaciones críticas a los líderes que transforman digitalmente sus operaciones para impulsar un rendimiento máximo predecible con un riesgo mínimo, ofreciéndoles plataformas Edge Computing sin contacto fáciles de implementar y mantener, protegidas contra interrupciones y amenazas y autónomas. Durante 40 años, han brindado computación sin contacto fiable y redundante, permitiendo a las empresas globales del Fortune 500 y a las pequeñas y medianas empresas convertir datos en inteligencia procesable de forma remota y segura en el Edge, en la nube y el centro de datos, impulsando el tiempo de actividad y la eficiencia. Para más información, por favor visitar www.stratus.com o seguirles en

Twitter @StratusAlwaysOn y LinkedIn @StratusTechnologies.

